Comienzan los preparativos para el Desafío Lagos de Covadonga, que reúne a 3.000 cicloturistas de 13 países en Cangas de Onís

El macroaparcamiento de El Lleráu, cercano a la terminal de autobuses de Cangas de Onís, centra en estos precisos instantes los preparativos de la trigésima cuarta edición del Desafío Lagos de Covadonga, marcha cicloturista que congregará el sábado, 6 de junio, a 3.000 deportistas en la vieja capital del Reino de Asturias, bajo organización de Unipublic SA y el CC Navastur, en colaboración con otros organismos e instituciones.

Este año 2026 habrá representación de Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Suiza, Francia, Alemania, Panamá, Bélgica, Hungría, Suecia, Italia, México, así como también de la práctica totalidad de las comunidades autónomas de España. La salida de la marcha –no competitiva- será a las 8.00 horas, delante de la Casa Consistorial, en la avenida de Covadonga, en la ciudad canguesa.

Homenaje al ciclista italiano Fabio Aru

En los prolegómenos de la salida, concretamente en el balcón del Ayuntamiento de Cangas de Onís, se rendirá homenaje al ciclista italiano Fabio Aru, ganador de la Vuelta Ciclista a España en 2015, además de segundo en el Giro de Italia ese mismo año, y uno de los ciclistas más queridos del ciclismo de la década pasada.

Una edición anterior de la prueba. / J. M. Carbajal

El ciclista italiano recorrerá las carreras asturianas junto a los participantes para coronar la icónica subida a los Lagos de Covadonga. Con este reconocimiento, la marcha cicloturista quiere rendir tributo a la trayectoria de un corredor que dejó una profunda huella en el pelotón internacional y en la historia reciente de la ronda española.

"Recuerda que el Desafío Lagos de Covadonga pasa por numerosas zonas naturales. Respeta y cuida el medio ambiente y las zonas protegidas. Por favor, no tires residuos al suelo", sugieren a los participantes desde la organización de la marcha, una de las más prestigiosas y multitudinarias de cuantas se celebran en España.

Recogida de dorsales

En el aparcamiento de la estación de autobuses (C/ Picos de Europa), el viernes, 5 de junio, de 16.30 a 21.30; y el sábado, 6 de junio, de 6.30 a 7.30 horas.

Tiempos de paso

Todo participante que supere el tiempo máximo de paso y sea rebasado por la moto bandera verde estará considerado fuera de la prueba, independientemente del horario de paso. Tendrá que quitarte el dorsal, respetar las normas de tráfico y circular siempre por tu derecha.

Salida de una edición anterior de la prueba. / J. M. Carbajal

Premios y sorteos

A la finalización de la prueba tendrá lugar el sorteo de regalos –programado para las 16.30 horas- donados por las casas comerciales y patrocinadores que hacen posible la realización del Desafío Lagos de Covadonga. Podrá realizarse un presorteo por parte de la organización de aquellos regalos menores, exponiéndose a los participantes la lista final de agraciados.

Asistencia durante la marcha

Habrá asistencia de Shimano en los tres avituallamientos y en salida. Además, se pondrá un vehículo de la organización para pequeñas averías (como pinchazos).

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Servicio de duchas

Hay duchas para todos los participantes en el polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz, localizado en la Avenida de Contranquil, en Cangas de Onís, en horario de 11.30 a 17.30 horas.