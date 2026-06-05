Fallece Álvaro Mones, exconcejal de IU en Ponga y exdirectivo del Grupo Temper
El empresario abandonó su puesto directivo en la compañía eléctrica en 2007 para emprender un proyecto hotelero en su casa familiar y fue edil de 2011 a 2014
Álvaro Mones Bayo, exconcejal de IU-Los Verdes en el Ayuntamiento de Ponga y exdirectivo del Grupo Temper, ha fallecido. Hijo del cofundador del Grupo Temper, Mones compaginó su trayectoria empresarial con una breve pero intensa etapa política en el concejo oriental asturiano.
En 2007 abandonó su puesto directivo en la compañía eléctrica, donde participó en su expansión en China, para regresar a Ponga y convertir la casa natal de su bisabuelo en el hotel rural Belenos. La crisis económica, sin embargo, le obligó a cerrar el negocio y a negociar la dación en pago con la banca.
Cabeza de lista de IU-Los Verdes
En las elecciones municipales de 2011 encabezó la candidatura de IU-Los Verdes y obtuvo un acta de concejal. Durante su mandato mantuvo desencuentros con el equipo de gobierno de entonces, de Foro Asturias. Dimitió en enero de 2014 por motivos laborales, al trasladarse fuera de la región.
Ponga, concejo con poco más de medio millar de habitantes, fue también escenario de su intento de revertir la despoblación. El nacimiento de su primer hijo en 2009 fue recibido como un acontecimiento en el municipio. Su proyecto personal y político quedó truncado con la crisis y su posterior marcha.
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