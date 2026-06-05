José Luis García, presidente de la Comisión de Festejos de Cangas de Onís: "La procesión de San Antoniu es impresionante; llegar al robledal y dejar al santo en la capilla… Le caen lágrimas a uno"

José Luis García Fernández, "Fifu", lleva diez años al frente de la Comisión de Festejos de Cangas de Onís y más de veinte en la directiva. Se sigue emocionando con la procesión del día grande de las fiestas patronales de San Antoniu, que comienzan hoy, que tendrán su día grande el sábado 13 y que se prolongarán hasta el día 21.

–¿Cuántos socios tienen actualmente la comisión?

–Apuntados, tres mil; que paguen la cuota, unos mil adultos y doscientos críos.

–¿Cuántas personas participan en la organización de las fiestas?

–En la comisión somos seis. Luego hay colaboradores exteriores, sobre todo Emilio Prada y su familia, que colaboran desinteresadamente. Y el Ayuntamiento se porta muy bien: aporta 22.000 euros y colabora mucho, el pregón, toda la carpintería, las obras…. Todo lo que es municipal lo pone a disposición.

–¿Cuánto tiempo lleva organizar fiestas como las de San Antoniu?

–A finales de septiembre empezamos con la búsqueda de las orquestas, porque si no escoges con tiempo, quedan solo las sobras.

–¿Y en dinero?

–Son seis días, tres fines de semana. Unos quince mil euros por día.

–¿De dónde sale ese dinero?

–De los socios, de las renovaciones, de la lotería, de las camisetas, de los pañuelos, de la partida del Ayuntamiento, de los anuncios del libro, que genera mucho...

–¿Cómo se presentan las fiestas este año?

–Este año San Antoniu cae en sábado, así que vendrá mucha gente de fuera. El año pasado conté mil doscientos trajes alquilados. Una barbaridad. La procesión es impresionante. Llegar al robledal y dejar al santo metido en la capilla… Le caen lágrimas a uno. Es lo máximo.

–¿Qué significa San Antoniu para los cangueses?

–Le decimos "San Antoniu, el Nuestru". Es mucho más que el patrón. Los puristas, como yo, sentimos San Antoniu porque lo mamamos desde siempre.

–¿Las fiestas van a más, a menos o se mantienen?

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–Los precios están desorbitados. No puedes estar cuatro meses vendiendo papeletas y lotería para que te dejen dos o tres mil euros de beneficio, porque solo los juegos del domingo cuestan ya cuatro mil.