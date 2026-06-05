Llanes inicia la modernización del campo de fútbol de El Ereba, en Nueva

El Ayuntamiento de Llanes ha dado inicio la pasada semana a las obras de ampliación y mejora de los vestuarios del campo de fútbol de El Ereba, situado en la localidad de Nueva de Llanes. Esta actuación, adjudicada por un importe de 96.643,67 euros con un plazo de ejecución de cinco meses, supondrá una notable mejora de las instalaciones deportivas del concejo.

La intervención contempla dos grandes bloques de actuación. Por un lado, se construirá una nueva edificación anexa a los vestuarios existentes, que albergará un vestuario local, otro para el equipo visitante y un tercero para árbitros, todos ellos dotados de aseos independientes y un aseo adaptado para personas con movilidad reducida, además de un cuarto de instalaciones.

Aislamiento térmico

La nueva edificación, de planta única y 110,84 metros cuadrados construidos, se levantará sobre una cimentación de losa de hormigón armado, con muros de termoarcilla que garantizan el aislamiento térmico, y se rematará con una cubierta de panel sándwich de chapa de acero con núcleo aislante. Los suelos serán de gres porcelánico antideslizante en todas las estancias, incluso en las duchas, y las zonas húmedas se revestirán con azulejo.

Las instalaciones serán completas: fontanería con termo eléctrico de 300 litros, saneamiento mediante fosa séptica, electricidad con cuadro independiente, iluminación LED estanca y alumbrado de emergencia.

Retirada de materiales peligrosos

Por otro lado, el proyecto aborda la renovación integral de la cubierta de las gradas, el almacén y los vestuarios existentes, que actualmente son de paneles de fibrocemento con amianto. Estos materiales peligrosos serán retirados por una empresa especializada, y se sustituirán por chapa perfilada de acero.

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El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, ha destacado la importancia de esta actuación, que mejorará notablemente las condiciones para jugadores, árbitros y aficionados, al tiempo que se elimina un material tan peligroso como el amianto de las instalaciones municipales. El regidor ha adelantado, así mismo, que próximamente habrá nuevas actuaciones para continuar con la mejora de esta instalación municipal. Las obras fueron visitadas este viernes por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, y la concejala de Deportes, Mónica Remis.