Llanes multiplica sus actuaciones de desbroce y limpieza por buena parte del concejo

El Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Pueblos, continúa con las actuaciones de los Planes de Desbroce y de Limpieza de Pueblos, que en las últimas semanas han ejecutado trabajos en varios puntos del concejo.

Comenzando por el sector occidental del municipio, desde el Plan Municipal de Desbroce se ha abordado, por ejemplo, la siega, desbroce y acondicionamiento de márgenes y cunetas en el camino de La Baúga, entre Piñeres y Belmonte, al igual que en la carretera de Pría que discurre por Sirviella, Piñeres, La Pesa, Garaña y Belmonte, así como en diversos caminos de la localidad de Piñeres. Del mismo modo se ha procedido con diversos caminos y calles de la localidad de Cardosu.

Asimismo, se han abordado trabajos de desbroce y acondicionamiento de caminos en el área central del concejo y el valle del río Beón (Bedón). Así, por ejemplo, se ha abordado la siega y desbroce de la carretera entre La Venta los Probes y Gomezán, así como de la carretera que desde Torrevega conduce a Riega Oscura, Vallines y El Casar.

De igual modo se ha abordado la limpieza y desbroce de cunetas de la carretera de acceso a La Llende (El Allende), Samoreli y Cuanda desde La H.errería, así como de la carretera de Rusecu, y del camino que sube al depósito de Santu Toribiu.

Parroquia de Posada

En la parroquia de Posada, por su parte, se han abordado trabajos de limpieza y mantenimiento en la carretera entre Quintana y Piedra, así como en las calles y caminos de esta última localidad. Igualmente se ha ejecutado la siega y desbroce del área verde de titularidad municipal junto al río Texón, entre Posada y Lledíes (Lledías).

En el área central costera del concejo se ha abordado la siega del aparcamiento superior de Torimbia, y de los caminos de bajada hacia Bricia y San Antolín (Beón). Igualmente, se han ejecutado labores de desbroce y limpieza de caminos entre Po (Poo) y Camplengu, y en el camino que une San Roque y Andrín por la ería.

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El Plan Municipal de Limpieza de Pueblos, por su parte, ha ejecutado labores de mantenimiento en el Camín Encantáu, el entorno de la playa de Cuevas del Mar, y en las localidades de Cué, La Portiella (La Portilla), Porrúa, y Puertas.