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La Mazuga frena a Cué y Colombres amplía su ventaja

Ignacio García Pinto se proclama campeón regional de Asturias de Tercera Categoría en la fase final disputada en Bustio (Ribadedeva)

Equipos de La Mazuga y Cué.

Equipos de La Mazuga y Cué.

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Llanes

La decimotercera jornada dejó un resultado destacado en Póo, donde La Mazuga logró un valioso empate (3-3) ante Cué, frenando las aspiraciones de los visitantes en la lucha por el liderato. Colombres se impuso por 4-2 a Bustio y, unido al empate de Cué, amplía su ventaja al frente de la clasificación, con un partido menos disputado. Pancar también salió reforzado de la jornada tras vencer con claridad por 6-0 a Herrerías, alcanzando a Cué en la segunda posición. La Cortina completó la jornada imponiéndose por 4-2 a Peñamellera Baja en el encuentro que había quedado aplazado, manteniéndose en la lucha por las primeras posiciones. Miguel Purón disfrutó de jornada de descanso.

Colombres lidera ahora la clasificación con 19 puntos, seguido por Cué y Pancar con 17. La Cortina se sitúa con 15 puntos, Bustio con 12, La Mazuga con 7, Peñamellera Baja con 6, Herrerías con 5 y Miguel Purón con 4.

Próxima jornada

Jornada 14

La CortinaCué

Miguel PurónPeñamellera Baja

La MazugaPancar

ColombresBustio

Descansa: Herrerías

Todos los encuentros de la jornada se disputarán el sábado 6 por la tarde.

Encuentro aplazado

La MazugaHerrerías (domingo 7)

Campeonato Regional de Asturias de Tercera Categoría

La bolera de Bustio acogió la fase final del Campeonato Regional de Asturias de Tercera Categoría, organizada por la Peña Bolística Nuestra Señora del Carmen de Bustio, que llevó a cabo una excelente labor organizativa.

El título fue para Ignacio García Pinto, de la Peña Bolística Luey, que se proclamó campeón con un total de 326 bolos. El subcampeonato también viajó a Luey gracias a Alejandro Monje Jardón, que finalizó con 321 bolos.

Finalistas del regional de tercera y féminas.

Finalistas del regional de tercera y féminas. / C.

La tercera posición fue para Diego Quintana Tamés, de la Peña Bolística Pancar, con 207 bolos, mientras que Genaro Fernández, de la Peña Bolística Cué, ocupó la cuarta plaza con un total de 205 bolos.

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En categoría femenina participó la campeona de Asturias, Mayka Rodríguez Fernández, única deportista en categoría femenina.

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