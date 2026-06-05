Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas este sábado del XV Encuentro de "Pueblos ejemplares"

La Fundación Princesa de Asturias celebrará este sábado, 6 de junio, en la Finca Villa María de Cangas de Onís el XV Encuentro de "Pueblos Ejemplares", una jornada conmemorativa que nació hace quince años como tributo a los Pastores de los Picos de Europa, distinguidos en 1994 con el galardón que la institución concede anualmente a una comunidad vecinal asturiana. El acto, al que se accederá mediante invitación, comenzará a las once de la mañana y reunirá a representantes de las treinta y seis localidades que a lo largo de tres décadas y media han recibido este reconocimiento.

El propósito de esta cita, que ha rotado por diversos enclaves de la región desde su primera edición, consiste en crear un espacio de intercambio de experiencias y reflexión sobre asuntos de interés general para Asturias. No en vano, están convocados no solo los portavoces de las asociaciones vecinales premiadas, sino también todos los alcaldes del principado, los miembros del jurado del Premio al Pueblo Ejemplar, los cronistas oficiales y los presidentes de los consejos reguladores, entre otros perfiles vinculados a la vida rural y municipal.

El programa

La directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, abrirá el acto con unas palabras de bienvenida, a las que seguirá la intervención del alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro. La clausura correrá a cargo de la presidenta de la institución, Ana I. Fernández. Pero el grueso del programa apuesta por el diálogo directo con quienes protagonizaron aquel homenaje de 1994. Así, está prevista una conversación con dos de los pastores que intervinieron en la ceremonia de entrega del galardón hace más de tres décadas: Emilio Suero, pastor de la Vega de Ceñal, en el propio concejo de Cangas de Onís, y Arturo Mier, que con tan solo doce años pastoreaba en la majada de Amuesa, en Cabrales, y fue el más joven de aquellos Picos de Europa. La moderación de este diálogo correrá a cargo de Fernando Delgado, secretario del jurado del premio y cronista oficial de Morcín, y contará también con la participación de José Manuel Abeledo, alcalde de Onís.

El encuentro incorpora además dos ponencias bajo el epígrafe "Residuos que crean valor. Dos propuestas innovadoras y ecorresponsables de diseño". La primera será impartida por Mamen Diego, maestra artesana y diseñadora de interiores fundadora de Objet Particulier; la segunda, por Manuel Persa, diseñador y artesano director de ARBIO. El colofón a la jornada lo pondrá un coloquio titulado "Comunicación y redes sociales en el mundo rural", en el que intervendrán la periodista Gloria Lomana, presidenta y fundadora de la consultora 50&50 Gender Leadership, e Irene Cano, directora general de Meta Iberia.

Trayectoria itinerante

Este foro, que alcanza su decimoquinta edición, ha tenido en años anteriores una trayectoria itinerante que refleja la diversidad geográfica del galardón. Se ha celebrado en lugares como San Esteban de Cuñaba, primera localidad distinguida con el Premio "Pueblo Ejemplar de Asturias"; el monasterio de Santa María de Valdediós, con motivo del reconocimiento otorgado en 1991 a la Asociación de Amigos del Paisaje de Villaviciosa; o el Teatro Cine Carmen de Moreda, tras la distinción concedida en 2007 a la Sociedad Humanitarios de San Martín y al pueblo de Moreda.

También han acogido el encuentro el Parador de Corias, en Cangas del Narcea a raíz del premio a Mual en 2018, el Palacio de Moutas, en Pravia tras el reconocimiento a Somáu en 2020, y localidades como Castropol, Sariego, Rioseco, Porrúa, Torazu, Llastres, Güeñu, Colombres y Tineo, estas últimas vinculadas a distintas ediciones del premio a lo largo de los últimos veinte años.

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La relevancia de esta cita, más allá de su carácter conmemorativo, reside en la oportunidad de tejer lazos entre comunidades que, pese a compartir un mismo reconocimiento, operan en contextos geográficos y sociales muy diversos. La presencia de ponencias sobre economía circular y redes sociales apunta además a un intento de conectar las preocupaciones tradicionales del medio rural, la gestión de recursos, el aislamiento y la despoblación, con herramientas y enfoques contemporáneos.