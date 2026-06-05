"Pericote Peña Tú": el sorprendente proyecto musical de un colegio asturiano que fusiona tradición y tecnología

El Colegio Público Peña Tú de Llanes ha publicado un single titulado "Pericote Peña Tú", fruto del proyecto de música tradicional desarrollado durante el curso 2025-26 en el área de Educación Artística. La pieza, que ya puede escucharse en plataformas como Spotify y Youtube, ha sido grabada por la totalidad del alumnado de Educación Primaria del centro, una circunstancia que convierte esta iniciativa educativa en una producción musical poco habitual en el ámbito escolar.

El trabajo ha sido dirigido y producido por Vítor Carbajal, mientras que el proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo de toda la etapa de Primaria ha estado coordinado por Carbajal y Carlos José de la Fuente, ambos maestros de Educación Musical en el colegio, con la incorporación posterior de Ángela Meana. La elección del tema no ha sido casual: el pericote es una pieza profundamente arraigada en la tradición del oriente de Asturias y, de manera particular, en el concejo de Llanes. Durante el segundo trimestre del curso, el alumnado realizó el análisis y el aprendizaje de esta composición, y fue en las primeras semanas de mayo cuando participaron en un proceso de grabación por pistas en el estudio de la Escuela de Música Tradicional y la Banda Gaites Llacín, una instalación que Carbajal también dirige.

Dos aproximaciones interpretativas

El resultado final que se presenta al público combina dos aproximaciones interpretativas. Por un lado, una versión más instrumental del pericote, apoyada en la base de gaita y tambor; por otro, una versión cantada acompañada por percusión tradicional, con pandereta, pandero y tambor. La producción ha buscado además una instrumentación adaptada al contexto escolar, y en el resultado destacan tanto los arreglos instrumentales como las voces blancas de los niños y niñas del centro.

Este proyecto se inscribe en una de las líneas metodológicas que promueve la LOMLOE, la ley educativa vigente: el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Bajo este enfoque, los estudiantes no se han limitado a interpretar una pieza, sino que han abordado el estudio de la música tradicional a partir de los saberes básicos establecidos para el área de Educación Artística. En una primera fase trabajaron los elementos del lenguaje musical necesarios para comprender y ejecutar la obra seleccionada.

Grabación multipista

Posteriormente, participaron activamente en las distintas fases de producción musical dentro del estudio: grabación multipista, edición, mezcla y masterización, así como en la publicación del material final. A lo largo de este proceso, el alumnado ha podido identificar y experimentar diversos roles profesionales vinculados a la industria musical, lo que ha permitido una comprensión funcional y contextualizada de los contenidos curriculares, adaptados a cada uno de los niveles de la etapa.

Presentación de la pieza musical. / C. P. Peña Tú

En el plano técnico, el proyecto ha contado con Sergio Rodríguez y Olaya Llucía Díaz, de Estudios Tutu, quienes se han encargado de la grabación, mezcla y masterización. Dani Álvarez y Kai Martínez han participado en la toma de imágenes durante el proceso de grabación, dando lugar a un lanzamiento que incluye tanto una pista de audio como un vídeo accesible en las plataformas digitales. La comunidad educativa ha respaldado la iniciativa en su conjunto: familias, alumnado, equipo directivo, profesorado, el AMPA y el propio Ayuntamiento de Llanes, a través de la Concejalía de Cultura y la Casa de Cultura, han colaborado activamente. Desde el ámbito musical, se sumaron las Escuelas de Música Clásica y Tradicional, así como la Bandina y la Banda Gaites Llacín, que aportaron apoyo técnico e instrumental.

Colaboración de los tres bandos

Mención específica merece la colaboración de los tres bandos para el trabajo de adaptación a una versión musical que integra las diferentes líneas interpretativas en una partitura pensada para las voces blancas infantiles de la villa. La difusión del resultado no se limita al entorno digital: además de la publicación en plataformas, el centro ha previsto la colocación de pequeños carteles con códigos QR en puntos clave de Llanes, como muestra de uno de los principales símbolos de identidad del concejo.

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El proyecto, que puede consultarse íntegramente en la web www.pericotepenatu.com, persigue así que esa tradición se mantenga viva entre los más pequeños, utilizando las herramientas del presente para transmitir un patrimonio que en este caso ha sido construido, interpretado y publicado por los propios niños.