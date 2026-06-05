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El proyecto del Bosque Prehistórico de Ribadesella entra en su recta final con la llegada de las reproducciones de animales extintos

Las réplicas, elaboradas con caucho reciclado, ya han sido colocadas en su emplazamiento definitivo, en el Cuetu'l Fuerte

Varias de las reproducciones, en el Cuetu'l Fuerte, en Ribadesella.

Varias de las reproducciones, en el Cuetu'l Fuerte, en Ribadesella.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

Las seis grandes figuras que "poblarán" el altozano del Cuetu'l Fuerte, en Ribadesella, han llegado a su destino. No son fósiles, ni originales arqueológicos. Son réplicas de animales extintos fabricadas con caucho reciclado de neumáticos usados. El denominado Bosque Prehistórico de Ribadesella, uno de los proyectos estrella del plan de sostenibilidad turística (PST) del municipio, financiado con fondos europeos Next Generation, entra así en su recta final tres años después de que se anunciara su diseño original.

El proyecto, que acumula una inversión cercana a los 1,8 millones de euros dentro de un convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Principado en diciembre de 2023, no se levantará finalmente en el Macizo de Ardines, junto a la famosa cueva paleolítica, como se anunció inicialmente. Aquella ubicación inicial fue descartada tras no obtener el visto bueno de la Comisión de Urbanismo ni de la Consejería de Cultura.

Críticas a la ubicación

El elegido fue entonces el Cuetu'l Fuerte, un cerro situado tras el barrio de El Fuerte que permite una vista frontal de la entrada a la cueva de Tito Bustillo y al centro de arte del mismo nombre. El cambio no estuvo exento de críticas: los socialistas, en la oposición, calificaron entonces la nueva localización de "ridícula" por quedar "fuera del contexto" para el que se concibió el espacio.

La llegada de las réplicas a Ribadesella.

La llegada de las réplicas a Ribadesella. / A. R.

Las seis reproducciones, que permanecen de momento envueltas, representan a los grandes mamíferos que vivieron en el norte peninsular durante la Edad de Hielo. El catálogo incluye al caballo de Tito Bustillo, emblema gráfico del paleolítico riosellano, junto al tigre dientes de sable, el bisonte estepario, el oso cavernario, el leopardo europeo y el león cavernario.

Obras de acceso

El material elegido para su construcción es caucho procedente de neumáticos fuera de uso, una decisión que busca otorgar "una segunda vida prehistórica" a los residuos. El tamaño de las figuras pretende resultar especialmente llamativo para el público infantil.

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La llegada de las réplicas a Ribadesella.

La llegada de las réplicas a Ribadesella. / A. R.

Las obras de acceso se completaron a mediados de febrero con la instalación de una escalera prefabricada de hormigón, transportada en góndola y montada mediante grúa en tres tramos. Tras la colocación de barandillas e iluminación, el siguiente paso era la llegada de los animales. No se ha especificado una fecha concreta para la apertura al público, aunque todo indica que será en los próximos días.

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