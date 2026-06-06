Alumnos del instituto de Infiesto llevan "Bajarse al Moro" al escenario de La Benéfica
El grupo teatral del centro educativo piloñés recrea el Madrid de los años ochenta y la obra que llevó al cine en 1989 Fernando Colomo
Irene de Tomás
Los alumnos de 4° de la ESO del instituto de Infiesto representaron este viernes la obra de teatro "Bajarse al moro", del autor vallisoletano José Luis Alonso de Santos. Las tablas del escenario de La Benéfica, que por segundo año consecutivo abre su espacio al teatro de este centro educativo piloñés, se convirtieron en el mismo suelo del centro de Madrid.
Capitaneados por Francisco José Pérez Fernández, "Patxi", profesor de Lengua y Literatura españolas del Instituto de Infiesto, los alumnos de 4° de la ESO representaron la obra costumbrista "Bajarse al Moro", llevada al cine por Fernando Colomo en 1989. El guiño a esta producción cinematográfica es el cartel realizado por Julia Fernández, que reproduce el del conocido largometraje con las imágenes de los jóvenes actores piloñeses.
Música en directo
La música en directo, con la interpretación a la guitarra de temas de Joaquín Sabina y "Burning", a cargo de Ariel De Tomás, que también representaba el papel de Jaimito, enriqueció el espectáculo. Claudia Turrado, Jorge Fresno, Soraya Ordiales, Jara Riaño, Lucía Pruneda, Cristina Sánchez, Adriana García, Lara Fernández, Julia Fernández, Ángela Iglesias, Izadi Mañes, Samuel Noel y Juan Erice, junto al citado Ariel De Tomás conformaron el elenco del montaje en el que todos los alumnos de 4° B han tenido un papel fundamental fuera y dentro del escenario.
Patxi Pérez aseguró: "Son ellos los que me han enseñado a mí a hacer teatro y no al revés. Y esto no se lo digo muy en alto, para que no se les suba la cabeza, pero no deja de ser cierto. Y les estoy muy agradecido". En su opinión, la obra tiene "un lenguaje coloquial muy cercano al de la calle de entonces y creo que a los chavales se les hace más atractiva y hace que puedan entrar en los papeles más fácilmente".
Claudia Turrado destacó que, pese a algunas dificultades iniciales, "al final nos lo pasamos superbién, congeniamos muy bien todos con todos, también con él (con Patxi). Nos salió superbién y lo pasamos bomba haciéndolo", añadió.
El espectáculo continúa en La Benéfica el próximo jueves día 11 con "Prohibido suicidarse en primavera", adaptación de la obra de Alejandro Casona, a cargo del grupo de teatro IES Rey Pelayo de Cangas de Onís.
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