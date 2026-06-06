Cangas de Onís inicia sus fiestas patronales con el pregón de Rebeca Santamaría, científica de Google DeepMind: "Marchar para volver es el mantra de todo asturiano"

Alrededor de 600 personas siguieron bajo la amplia carpa habilitada para la ocasión, así como alrededores, en la céntrica plaza Camila Beceña, el pregón del inicio de las fiestas patronales de San Antoniu, en Cangas de Onís, que corrió a cargo de Rebeca Santamaría Fernández. El acto contó con la presencia del alcalde José Manuel González Castro, y varios miembros de la Corporación Municipal, además del presidente de la Sociedad de Festejos, José Luis García. El evento fue presentado, como en otras ocasiones, por Ángel Lueje Corral.

"Ser pregonera de nuestras fiestas de San Antonio es un privilegio que me cuesta procesar con palabras, aunque las palabras sean hoy mi única herramienta", señaló Rebeca Santamaría Fernández, directora senior de Desarrollo Corporativo y de Negocio en Google DeepMind, donde lidera el equipo que se encarga de identificar, negociar y gestionar oportunidades estratégicas para colaborar externamente. Esto incluye colaboraciones de investigación, acuerdos de licencia de datos así como oportunidades de desarrollo corporativo para acelerar la investigación de Google DeepMind que entre otros es responsable del modelo de lenguaje Gemini o el descubrimiento de AlphaFold.

Dirigida por Demis Hassabis (CEO), cofundador original de DeepMind y ganador del Nobel de Química en 2025, DeepMind mantiene una fuerte presencia en Londres, aunque opera globalmente dentro de equipos de Google en Mountain View (California) y otros lugares del mundo. "No vengo hoy como alguien que ha alcanzado ninguna meta, sino como una cría de Cangas que, después de dar muchas vueltas por el mundo, ha entendido que todos sus caminos, absolutamente todos, empezaron en estas calles y terminan siempre buscando el perfil de nuestras montañas", dijo la pregonera.

"Marchar para volver. Ese es el mantra de todo asturiano", señaló esta mujer, que antes de incorporarse a Google DeepMind, fue directora de Relaciones Industriales y Transferencia de Tecnología en la prestigiosa Universidad Londinense, Imperial College de Londres. Allí dirigió un equipo de profesionales de transferencia tecnológica y alianzas en la interfaz entre las empresas y los académicos de Imperial, maximizando el impacto de los esfuerzos de investigación e invenciones de la institución

Durante sus 10 años en Imperial, su equipo gestionó cientos de colaboraciones, trabajó con una mezcla diversa de industrias y, en los últimos años, apoyó la creación de 25 empresas emergentes (startups) de ingeniería, negoció varios acuerdos de licencia tecnológica y gestionó una amplia cartera de patentes. Durante su etapa en Imperial, también fue directora no ejecutiva de Imperial College Innovations Ltd.

Primero trabajó en Eurofins Scientific, un grupo internacional líder de laboratorios que presta servicios de análisis para la autenticidad de los alimentos y posteriormente en LGC en Londres, una empresa internacional de medición y pruebas de ciencias de la vida.

En su etapa en la industria, primero como investigadora y luego como responsable de I+D, tomó mayor conciencia de lo que significaba la "transferencia tecnológica", viendo cómo la investigación del laboratorio se convertía en productos y servicios que resolvían problemas reales. Antes de unirse a Imperial College, Rebeca pasó dos años como gerente de Transferencia Tecnológica en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona.

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"Lo que hace a Cangas especial no son solo el Puente o el Robledal, es su gente", señaló Rebeca, que es científica de vocación y le apasiona encontrar formas de acelerar el impacto de nuevas tecnologías. Es doctora en Química Analítica por la Universidad de Plymouth y Licenciada en Químicas por la Universidad de Oviedo.