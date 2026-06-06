Emilio Suero: el pastor al que Felipe VI ayudó en 1994 cuando nadie lo escuchaba, revive su historia a los 98 años

La pradería de Lindebobia, en Onís, fue testigo el 26 de noviembre de 1994 de un gesto que el paso de los años no ha borrado de la memoria de Emilio Suero. Mientras leía el discurso por la concesión del Premio "Pueblo Ejemplar de Asturias" a los pastores de los Picos de Europa se dio cuenta de que hablaba "para nadie". "Yo leía y leía, pero nadie me oía", rememora. El micrófono estaba tan alto que no llegaba a él. Y nadie ponía remedio… hasta que el entonces Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, se acercó, se inclinó y bajó el micrófono a la altura adecuada para que se oyera la voz de aquel pastor, que entonces contaba 67 años y que ahora tiene 98.

Emilio Suero, pastor desde los 12 hasta los 90 años, fue uno de los protagonistas principales del XV Encuentro de Pueblos Ejemplares, que la Fundación Princesa de Asturias organizó ayer en el restaurante Villamaría-El Campanu, en Cangas de Onís, con presencia de representantes de las 36 localidades distinguidas a lo largo de la historia del premio, alcaldes, otras autoridades, miembros de la Fundación y del jurado, cronistas oficiales...

En recuerdo de "Lomba"

Con Fernando Delgado, secretario del jurado del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias y cronista oficial de Morcín, como moderador, participó también en el diálogo Arturo Mier, que con 12 años era en 1994 el pastor más joven de los Picos de Europa y fue por ello el encargado de recoger el talón del galardón. En su introducción, Delgado dedicó un emotivo recuerdo para otro pastor, fallecido hace años, Manuel Crespo Fernández, conocido por "Lomba", de San Román (Amieva), que fue quien recogió el diploma del Premio "Pueblo Ejemplar de Asturias" en 1994.

XV Encuentro de Pueblos Ejemplares en Cangas de Onís / Ramón Díaz

También tuvo Delgado palabras de agradecimiento para el presidente del jurado, el empresario Francisco Rodríguez, por su "constante dedicación y ejemplar implicación durante las últimas cuatro décadas en favor de este reconocido galardón". Después, explicó quienes eran los dos pastores que lo acompañaban.

Una vida "muy divertida"

Nacido en Gamonéu de Cangas, Emilio Suero pasó su vida entre majadas. Primero en Belbín, con 24 ovejas y tres vacas; después en Ceñal, donde amplió su rebaño hasta 140 ovejas, un centenar de cabras y 20 vacas. Relató que la cama de su cabaña no tenía sábanas ni cobertores, solo una manta hecha con la lana de sus propias ovejas. Recordó otros sucedidos, como un trueque que cerró en la Vega de Ario con un vecino de Caín (León): once ovejas a cambio de una vaca.

¿Cómo era la vida en el puerto? "Muy divertida", dijo, en un tono que solo a irónico. "Había que trabajar bastante, madrugar mucho. Siempre había que hacer algo", destacó, para señalar a continuación que hay continuidad en la familia: ahora se encargan del ganado sus hijos y un nieto, Sergio Suero. Precisamente este nieto dio una sorpresa a su abuelo, leyendo el discurso que este había leído en 1994 ante don Felipe de Borbón. "Somos herederos de una forma de trabajo milenario que precisamente en estos tiempos corre el peligro de acabarse", dijo el abuelo en 1994 y repitió ayer el nieto.

Pastor desde los tres años

Arturo Mier, natural de Bulnes (Cabrales), por su parte, recordó su infancia como pastor en la majada de Amuesa. Con tres años ya andaba detrás de las vacas, las cabras y las ovejas. Con ocho ordeñaba el ganado. Era el décimo de once hermanos, el niño mimado de la casa, "hasta que llegó la pequeña". Y fue él quien, en aquel acto de 1994, cogió el talón del premio y se lo quiso llevar a casa, provocando momentos de confusión entre los organizadores que no encontraban el documento.

El viaje que realizó con 12 años a los estudios de Prado del Rey, invitado al programa de Teresa Campos, le convirtió en protagonista involuntario en su propio pueblo: aquel día no hubo clases en Arenas de Cabrales para que sus compañeros pudieran verle en televisión. Con el servicio militar conoció otras realidades y decidió que el pastoreo era una vida "muy esclava" y "muy dura", y que no sería su futuro. No obstante, mantiene arreglada la cabaña y no descarta volver un día.

Una cultura milenaria

Antes, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, había abierto el acto, animando a los presentes a "trabajar juntos por el mundo rural". A continuación intervino el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, quien alabó el "esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad, el amor a la tierra y el respeto por la naturaleza" de los pastores. Aplaudió asimismo al Consejo de Pastores por su papel en defensa de "una forma de vida y una cultura" milenarias.

El encuentro incluyó también dos ponencias bajo el epígrafe "Residuos que crean valor. Dos propuestas innovadoras y ecorresponsables de diseño", a cargo de la artesana Mamen Diego (marquetería con escanda) y del diseñador Manuel Persa (artesanía con subproductos).

Comunicación y tecnología

También hubo un coloquio titulado "Comunicación y redes sociales en el mundo rural", protagonizado por la periodista Gloria Lomana, presidenta de la consultora 50&50 Gender Leadership, e Irene Cano, directora general de Meta Iberia. Ambas coincidieron en que la tecnología ha democratizado el acceso a los mercados y ha borrado las distancias físicas y temporales.

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Cano y Lomana animaron a los pastores y emprendedores rurales a contar historias con autenticidad y a reforzar la identidad con las redes sociales. Y destacaron que la tecnología no es "ni buena ni mala", pero sí "una oportunidad para mejorar". ¿Cómo? "Aprovechando las bondades y minimizando los riesgos". Y otro sorprendente consejo, hablando de iniciativas y proyectos: "Robar con orgullo y copiar con estilo", aprovechando la inteligencia artificial. Clausuró la jornada la presidenta de la institución, Ana I. Fernández. Después hubo una espicha.