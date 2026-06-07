Alfombra floral del Corpus en la iglesia parroquial de Cangas de Onís

Un grupo de voluntarias y voluntarios de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en la ciudad de Cangas de Onís, se esmeraban en la tarde de este sábado, en el espectacular montaje de la alfombra floral del Corpus Christi en el interior del templo, pues, hoy, domingo, tendrá lugar la procesión del Corpus tras la misa del mediodía por las principales calles de la vieja capital del Reino de Asturias, en cuya comitiva participarán las niñas y niños que hicieron la Primera Comunión hace justo una semana. Una verdadera obra artesanal que conlleva muchas horas de trabajo, infinidad de varios tipos de flores y que suele levantar gran expectación entre los cangueses en tan señalada fecha.