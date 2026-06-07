Los benjamines del Cánicas AC, subcampeones de la Copa de Aller de fútbol-base

El conjunto benjamín del Cánicas Atlético Club cayó en la tanda de penaltis ante el Caudal –el tiempo reglamentario finalizó con tablas en el marcador, con empate a dos goles– en la final del torneo de fútbol-fase Copa de Aller, que tuvo lugar este sábado, en el campo del Santiago de Aller Club de Fútbol. Pelearon y lucharon mucho, eliminando a varios equipos de superior categoría ( 1ª y 2ª), tales como Juventud Estadio, Covadonga, San Ignacio y el anfitrión Santiago Aller.