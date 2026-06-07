"Buir" llevó su revisión de la tradición asturiana al Museo del Oriente de Asturias

El Museo del Oriente de Asturias (MOA), en la localidad llanisca de Porrúa, este fin de semana el concierto del grupo "Buir", un proyecto musical que reúne a tres figuras consolidadas de la escena tradicional asturiana: Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio. La cita estaba contemplada dentro del calendario de actuaciones que el trío anunció a finales de enero de este año.

La actuación ha contado con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y la colaboración del Ayuntamiento de Llanes y de la asociación cultural Llacín. "Buir" se presentó oficialmente al público en diciembre de 2025 en Gijón. La propuesta del trío consiste en "recoyer y revisar la tradición asturiana trayéndola a la nuesa época actual", combinando flauta, piano y voz en un formato que ha sido calificado como cercano e intimista.

Los tres miembros del grupo provienen de trayectorias previas vinculadas a la música tradicional de la región. La Nueva España señaló en una información del pasado 29 de enero que los tres músicos “fueron además parte de otros proyectos de éxito, como "N’Arba" o "Tuenda".

Gira con varias paradas

Antes de su paso por Porrúa, "Buir" llevó su revisión de la tradición asturiana al MOA ya había ofrecido conciertos en otros puntos de Asturias. El primero de ellos tuvo lugar el 31 de enero de 2026 en el Teatro Auditorio de Grado, donde, según la crónica publicada ese mismo día por LA NUEVA ESPAÑA, se registró "lleno total" y el recinto se quedó "sin una butaca libre". El concejal de Cultura de Grado, Diego García Nieto, describió aquel recital como un homenaje "a la música y la cultura asturiana, a la gente que informó de cantares, costumbres y modos de vivir que había en el campo".

"Buir" en Porrúa. / MOA

Posteriormente, el grupo fue programado en los XIV Alcuentros de Músiques Asturianes, celebrados el 28 de mayo en el Antiguo Instituto de Gijón, así como en la XVII Sumana de las L.letras Asturianas, que tuvo lugar los días 21 y 22 de mayo en el Teatro Toreno de Cangas del Narcea.

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Asistentes al concierto. / MOA

Xosé Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio son nombres conocidos en el circuito de la música tradicional asturiana. El concierto de Porrúa supone, no obstante, un nuevo hito en la breve pero activa trayectoria de "Buir", que en sus primeros seis meses de vida ha logrado programar actuaciones en seis concejos asturianos.