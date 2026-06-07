Cangas de Onís celebra el Corpus Christi con una espectacular alfombra floral y procesión
Niños y niñas que hicieron la Primera Comunión el pasado domingo participaron en los actos religiosos, junto a autoridades locales
Decenas de feligreses asistieron este mediodía, domingo, a la misa del Corpus Christi en la iglesia parroquial Santa María de la Asunción, en Cangas de Onís. Fue predicada por el párroco Diego Macías Alonso, junto al vicario parroquial de la Unidad Pastoral de Cangas de Onís, Joao Octavio Da Silva, y cantada por el coro de la citada parroquia.
Levantó gran expectación la espectacular alfombra floral en el interior del templo, con detalles vinculados al actual Pontífice León XIV. Un gran trabajo desarrollado bajo la dirección de Alberto Martínez –prestigioso quesero de Corao–, junto a un pequeño grupo de voluntarias y voluntarios, que causó verdadera admiración entre todos aquellos que se acercaron a contemplar y fotografiar la llamativa obra, la cual llevó su tiempo en montarla.
Procesión por la localidad
Posteriormente, una vez finalizada la misa, comenzó la procesión del Corpus por las principales calles de la localidad, en la que tomaron parte las niñas y niños que hicieron la Primera Comunión el pasado domingo en esa misma iglesia parroquial.
En la comitiva también estuvieron presentes el alcalde José Manuel González Castro –bastón de mando en mano–, así como los concejales Agustín García Alonso y Ángel Díaz Tejuca. Tampoco faltaron los sones de gaita y tambor a lo largo del recorrido. Una jornada muy emotiva y con un tiempo veraniego, luciendo el sol, lo que acabó por hacer más deslumbrante este 7 de julio en la ciudad canguesa, registrándose mucho ambiente en pleno arranque de las fiestas de San Antoniu.
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