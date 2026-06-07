Cangas de Onís recibe un casi millón de euros para formar y contratar a 34 personas desempleadas

Cangas de Onís ha conseguido una subvención de casi un millón de euros para un nuevo taller de empleo que impulsará la rehabilitación del patrimonio rural y la mejora ambiental del concejo. El proyecto "Sostenibilidad y Población V" permitirá formar y contratar a 34 personas desempleadas durante un año en actividades relacionadas con la construcción, la jardinería y la conservación forestal.

La ayuda asciende a 988.555,10 euros, procedentes del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) para desarrollar un programa que combinará formación y empleo para personas desempleadas del concejo durante los próximos doce meses. La iniciativa, aprobada dentro de la convocatoria autonómica de talleres de empleo 2026-2027, permitirá la incorporación de participantes en tres especialidades formativas: operaciones auxiliares de albañilería, instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, y actividades auxiliares de conservación y mejora de montes.

"Actuaciones de gran interés"

"El proyecto contempla actuaciones de gran interés para el municipio, entre las que destacan la rehabilitación de la cubierta de la escuela rural de Onao, la mejora y mantenimiento de parques, caminos y sendas, la recuperación de accesos a fuentes, lavaderos y antiguas escuelas rurales, así como diferentes trabajos de conservación medioambiental y forestal," han indicado fuentes municipales.

Entre las intervenciones previstas figura también la actuación en el tejedal del Llanu’l Cura, donde se realizarán labores de limpieza, poda, clareo y eliminación de especies invasoras, además de actuaciones de repoblación forestal y mantenimiento de caminos utilizados para rutas deportivas y de ocio.

Dos anualidades

La subvención se distribuirá en dos anualidades: 487.529,40 euros en 2026 y 501.025,70 euros en 2027, lo que convierte este programa en una de las mayores inversiones destinadas a políticas activas de empleo en el concejo. El proyecto arrancará el próximo 1 de agosto.

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El gobierno local valora "muy positivamente" la concesión de esta ayuda, ya que permitirá "mejorar infraestructuras y espacios públicos de la zona rural al tiempo que ofrece formación cualificada, experiencia laboral y nuevas oportunidades de inserción profesional para vecinos y vecinas de Cangas de Onís."