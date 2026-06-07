Diplomas para Marta Villa, Ana Entrerríos y Pedro Martínez, del Piloña.Deporte, en el Europeo de MTBO-2026

Marta Villa Rodríguez, Ana Entrerríos, Iglesias, Pedro y Sergio Martínez Cueto, del Piloña Deporte, formaron parte de la selección nacional española, junto a otros deportistas seleccionados, que participaron en los Campeonatos de Europa de MTBO- 2026, en las categorías absoluta, junior y juvenil, dilucidados del 24 al 28 de mayo en Almeida (Portugal). La cita continental concluyó el pasado día 28 con las pruebas de los relevos mixtos en categoría senior y los relevos masculinos y femeninos en MW-20 y MW-17.

El equipo austríaco, formado por Jana Hnilica, Andreas Waldmann y Hannes Hnilica, se proclamó campeón en la categoría absoluta tras completar el recorrido en un tiempo de 1:48:39. Por lo que se refiere a los españoles hay que destacar el quinto puesto -diploma- en categoría junior femenina (W-20) de Marta Villa y Ana Entrerríos, ambas del Piloña.Deporte, junto a Noa Rodríguez (Compás); en tanto, en juvenil masculino (M-17), el sexto lugar -también diploma- cosechado por Martín Villar (BMT Casas de Ves), Martín Casado (OP Betanzos) y Pedro Martínez (Piloña.Deporte).

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