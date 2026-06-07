Diplomas para Marta Villa, Ana Entrerríos y Pedro Martínez, del Piloña.Deporte, en el Europeo de MTBO-2026
La competición se disputó en Almeida (Portugal)
Marta Villa Rodríguez, Ana Entrerríos, Iglesias, Pedro y Sergio Martínez Cueto, del Piloña Deporte, formaron parte de la selección nacional española, junto a otros deportistas seleccionados, que participaron en los Campeonatos de Europa de MTBO- 2026, en las categorías absoluta, junior y juvenil, dilucidados del 24 al 28 de mayo en Almeida (Portugal). La cita continental concluyó el pasado día 28 con las pruebas de los relevos mixtos en categoría senior y los relevos masculinos y femeninos en MW-20 y MW-17.
El equipo austríaco, formado por Jana Hnilica, Andreas Waldmann y Hannes Hnilica, se proclamó campeón en la categoría absoluta tras completar el recorrido en un tiempo de 1:48:39. Por lo que se refiere a los españoles hay que destacar el quinto puesto -diploma- en categoría junior femenina (W-20) de Marta Villa y Ana Entrerríos, ambas del Piloña.Deporte, junto a Noa Rodríguez (Compás); en tanto, en juvenil masculino (M-17), el sexto lugar -también diploma- cosechado por Martín Villar (BMT Casas de Ves), Martín Casado (OP Betanzos) y Pedro Martínez (Piloña.Deporte).
La próxima cita IOF será el Campeonato del Mundo de Orientación en Bicicleta de Montaña (WMTBOC 2026), que se celebrará en Mora (Suecia), del 26 al 30 de agosto.
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