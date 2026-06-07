Heridas tres mujeres al volcar con su coche en la mediana cuando circulaban por la autovía del Cantábrico a la altura de Llanes
Las ocupantes del vehículo han sido trasladadas al Hospital Comarcal de Arriondas
EP
Tres mujeres han resultado heridas tras volcar el vehículo en el que circulaban, en la A-8, a la altura del punto kilométrico 299, sentido Cantabria, en el municipio asturiano de Llanes.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) las tres han sido trasladadas al Hospital Comarcal de Arriondas, en el concejo de Parres.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 8.49 horas. En la llamada se indicó que había un coche volcado en la mediana. Se movilizó a cinco efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Llanes, que se trasladaron con el vehículo primera salida y el furgón multisocorro.
Una vez en la zona, los bomberos comprobaron que en el coche, que estaba volcado lateralmente, había una persona que no podía salir. Tras retirar el techo, procedieron a extraer a la mujer afectada con la camilla nido.
Los bomberos dieron por finalizada la intervención a su llegada a base, a las 10.09 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU, que activó la Uvi Móvil de Arriondas y la ambulancia de soporte vital básico y al médico de Llanes, y al servicio de mantenimiento de la calzada.
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