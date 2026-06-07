"Los mártires de Barbastro", en la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ) que se celebrará en en Covadonga, del 10 al 12 de julio

Uno de los momentos más esperados de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ) es el Festival del viernes por la noche. El primer año actuaron en directo de Catholic Stuff, los populares youtubers y su equipo, que trajo al escenario a través de una máquina del tiempo al mismísimo Rey Pelayo. Y los asistentes presenciaron el estreno de una adaptación al siglo XXI –en lenguaje, vestuario y puesta en escena– de un clásico del siglo XVII, el auto sacramental de Tirso de Molina titulado "El colmenero divino". El año pasado, vibraron con el musical "Hermana Clare Crockett: una vida puesta en escena".

Este año, en la primera noche de la JEMJ del 2026, que tendrá lugar como en ediciones anteriores en el Real Sitio de Covadonga, se estrenará "Los mártires de Barbastro": obra narrativa orquestada, interpretada por jóvenes voluntarios acompañados por la Filarmónica del Norte de España dirigida por la batuta de Sergio Vázquez Castañón. El texto del libreto es de Rafael Alonso Reymundo, con música de Karen Mc Mahon y Elyse Brady.

Relato en primera persona

Sobre el escenario, el beato Faustino Pérez, describirá –en primera persona– el martirio de los 51 jóvenes misioneros claretianos de Barbastro: "Todos teníamos de veintidós a veinticuatro años. No podíamos presentir que viniera tan pronto la muerte a nuestro encuentro". A los malos tratos, el calor asfixiante, la falta de higiene, las amenazas…, los milicianos unieron otro tormento. Lo cuenta Pérez: "Reclutaron prostitutas y milicianas y las introdujeron en el salón para burlarse, insultar y tentar a los seminaristas. Nos dimos cuenta de que aquello era una lucha espiritual de otro orden". ¿Cómo resistieron estos jóvenes expuestos a una batalla tan grande? Responde Faustino en nombre de todos: "Nuestra fuerza fue la unión con el Señor y entre nosotros. La prioridad fue la Comunión. Comulgábamos casi todos los días. La Eucaristía fue el centro de nuestros veinticinco días de reclusión".

Una edición anterior de la JEMJ en Covadonga. / J. M. Carbajal

Junto al mártir claretiano, una mujer reclamará atención para el testimonio de fe de un laico de etnia gitana: Ceferino Giménez Malla, conocido como "El Pelé", mártir junto a ellos, agarrado a un rosario que no consiguieron arrancarle. Los mártires claretianos de Barbastro son, junto con San Pier Giorgio Frassati, los santos protectores de la JEMJ de 2026. Se ha preparado una breve biografía, junto con la carta de despedida de los mártires a la Congregación de los Misioneros Claretianos a la que pertenecían. Además, la organización recomienda ver "Un Dios prohibido", película dirigida por Pablo Moreno que narra magistralmente las últimas semanas de vida de estos jóvenes testigos de la fe.

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La tercera edición de la Jornada Eucarística Mariana Juvenil (JEMJ), tendrá lugar del 10 al 12 del próximo mes de julio en el santuario mariano de Covadonga. "Un fin de semana en el que todo está dispuesto para que los jóvenes puedan tener un encuentro con Jesús en la Eucaristía, de la mano de la Virgen María, a través de muchas actividades y de mucha alegría. En Covadonga", aseguran desde la organización del evento.