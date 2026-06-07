Nuevo "Minipunto" limpio en el núcleo rural de Llames de Parres
Prestín (Parres) contará en breve con un nuevo punto limpio, de 4.500 metros cuadrados de superficie
El concejo de Parres cuenta con un nuevo "minipunto" limpio ubicado en el núcleo rural de Llames de Parres. Un nuevo servicio de recogida separada de residuos especiales preparado para recoger pequeños electrodomésticos, textiles, pilas, baterías, aerosoles, aceite de cocina usada (dentro de envases de plástico), etcétera. Con este nuevo "minipunto" limpio que Cogersa pone a disposición de los usuarios se pretende facilitar el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, mejorando la accesibilidad a los sistemas de reciclaje de todas las fracciones de residuos del hogar.
"En el casco urbano de Arriondas, el Ayuntamiento de Parres ha instalado ya tres "minipuntos" en distintas ubicaciones que están permitiendo aumentar el volumen de residuos reciclados. El pasado año se recogieron en estas instalaciones 6.976,27 kilogramos de residuos", comentó el alcalde parragués Emilio García Longo (PSOE).
Área de compostaje comunitario
Además, recientemente ha entrado también en funcionamiento el área de compostaje comunitario emplazado en la zona de Castañera (Arriondas), que permite gestionar los recursos orgánicos (restos de alimentos, plantas, bolsas de infusiones, etcétera) en el lugar de generación, reduciendo las emisiones asociadas a esta fase de gestión y produciendo además fertilizante que se puede repartir entre los participantes para emplear en huertos y jardines.
Todas estas equipaciones se suman a la próxima puesta en marcha del nuevo punto limpio de Prestín –con una inversión de más de un millón de euros y que ocupará un total de 4.500 metros cuadrados–, de uso gratuito y que permitirá igualmente depositar residuos especiales de origen domiciliario que por sus características (gran tamaño, pesados) o composición (potencialmente tóxicos o inflamables) deben separarse del resto de basura doméstica, con el fin de favorecer su reciclaje y evitar problemas en el tratamiento de otros residuos. "En conjunto deben ayudarnos a mejorar nuestra conciencia responsable y a entender la necesidad de actuar de forma responsable en este tema", explicó el regidor socialista.
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