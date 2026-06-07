El Patiu celebra su XI Comida solidaria y entrega reconocimientos a las hermanas Carolina y Pamela Martínez García y a la asociación L’Ardinal

La Asociación El Patiu ha celebrado este domingo la undécima edición de su comida solidaria en la sede de la entidad, ubicada en La Rectoral de Posada de Llanes. La jornada, que comenzó a las 12:00 horas, ha incluido una exhibición de baile infantil, un coloquio sobre la actualidad de la asociación, una degustación de paella con opciones tradicional y vegana y una rifa benéfica. El acto central de entrega de los "Reconocimientos Solidarios 2026" se desarrolló a las 16:30 horas.

El precio de la comida era de 10 euros por persona, abonable en el acceso. La organización habilitó reservas previas mediante mensaje de WhatsApp. El aforo se completó antes de la fecha del evento. Para quienes no pudieron asistir, se estableció una "Fila Cero" a través de Bizum (código 03412, concepto "FILA CERO") y transferencia bancaria a la cuenta ES26 2100 5474 9102 0010 7945. Los fondos recaudados se destinan íntegramente a los programas de la asociación en infancia y familias, atención a personas sin hogar e inserción sociolaboral.

Jurado externo

En el apartado de galardones, el jurado, externo a la asociación y designado por su junta directiva, concedió el reconocimiento individual a las hermanas Carolina y Pamela Martínez García. Según el jurado, ambas han colaborado de forma altruista en actividades festivas, culturales y comunitarias del concejo de Llanes, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y la convivencia vecinal. El reconocimiento colectivo recayó en la Asociación Cultural L’Ardinal de Meré, valorada por su labor en la conservación y promoción de las tradiciones populares de esa localidad, así como por su contribución a la participación comunitaria y la convivencia intergeneracional.

Pamela y Carolina con Cristina López Del Hierro y Noemí Bordas. / El Patiu

El Patiu, fundado el 6 de junio de 1999 en Posada de Llanes, atiende en la actualidad a una decena de colectivos a través de una docena de proyectos. La entidad atiende a unos 150 menores y cuenta con 25 trabajadores, una veintena de voluntarios y varias personas en prácticas.

Entre sus iniciativas recientes destaca "El Nial", un programa de conciliación familiar y participación comunitaria lanzado en abril de 2026 para menores de 4 a 16 años en el Valle de Mijares. Como retos de futuro, la asociación ha identificado la salud mental infantil y juvenil, y se ha incorporado al programa "Mancomunidad Amigable" para abordar la soledad no deseada en personas mayores.

Psicoasesoría para adolescentes

Asimismo, El Patiu ha resultado adjudicataria del servicio de psicoasesoría para adolescentes de 11 a 17 años, impulsado por la Mancomunidad Llanes-Ribadedeva, para un período de tres años, con posibilidad de prórroga. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer apoyo informativo, orientación y asesoramiento en materia de bienestar emocional y psicológico, sin que ello constituya un servicio de terapia psicológica propiamente dicho, sino un recurso de prevención y acompañamiento.

Por la izquierda, Nadia Álvarez, vecina de Meré; Francisco Turanzas, presidente de L'Ardinal, y Enma Díaz Obeso, vicepresidenta de El Patiu. / El Patiu

El servicio se prestará durante 13 horas semanales, distribuidas entre atención presencial individualizada, apoyo online a través de herramientas como WhatsApp o videollamadas, y la realización de charlas y talleres de sensibilización dirigidos prioritariamente a los jóvenes, y de forma secundaria a familias y profesionales.

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La atención presencial se organizará de manera rotatoria: los jueves en las localidades de Posada, Nueva y Colombres, y los viernes en Llanes, con un mínimo de ocho horas semanales dedicadas a la atención individualizada. Cada usuario podrá acceder a un máximo de tres sesiones por trimestre escolar, con una duración máxima de una hora por sesión.