El piloñés Diego Menéndez, bronce por equipos con la selección de España en el Europeo de Off-Road

La segunda jornada del Campeonato de Europa Off-Road de Ljubljana-Kamnik (Eslovenia), celebrada este fin de semana, dejó una actuación sobresaliente para el combinado español en la Trail Running Race, disputada sobre 52 kilómetros y 2.450 metros de desnivel positivo. La catalana María La Chica se proclamó subcampeona de Europa en su debut con la selección de España, liderando además el bronce por equipos. Poco antes, la selección masculina -con el asturiano Diego Menéndez- había regresado también al podio continental gracias a una valiosa medalla de bronce por equipos, con Alain Santamaría como gran referente individual.

La carrera masculina tuvo en Alain Santamaría al gran protagonista español. El riojano se mostró competitivo desde los primeros compases y ya en el primer gran avituallamiento marchaba séptimo. Con el paso de los kilómetros fue escalando posiciones hasta situarse en plena lucha por las medallas. En el ecuador de la prueba formaba parte del grupo perseguidor que aspiraba al podio y durante buena parte de la segunda mitad del recorrido mantuvo un intenso duelo con el francés Antoine Charvolin por la tercera plaza. Sin embargo, en los kilómetros finales el francés consiguió abrir una pequeña ventaja y Santamaría tuvo que conformarse con una extraordinaria cuarta posición con un tiempo de 4:07:27. Su cuarta posición supone el mejor resultado masculino español de la historia en la Trail Running Race del Campeonato de Europa Off-Road, mejorando la quinta plaza lograda por Zaid Ait Malek en El Paso 2022.

Pero el gran éxito colectivo llegó gracias a la solidez de todo el equipo. Francisco José Anguita protagonizó una gran remontada para finalizar decimotercero (4:17:02), mientras que el piloñés Diego Menéndez Rodríguez-Noriega concluyó decimoquinto (4:18:11). José Ángel Fernández "Canales" cerró la actuación española en la vigesimosegunda posición (4:22:28).

La profundidad del conjunto español resultó decisiva para la clasificación colectiva. Mientras Alain peleaba por las medallas individuales, Anguita y Menéndez consolidaban posiciones entre los quince mejores de Europa para asegurar el bronce por equipos con 32 puntos. Francia se proclamó campeona con 11 puntos y Polonia fue segunda con 24, mientras que España superó con claridad a Italia, cuarta con 44.

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El resultado devuelve a España al podio masculino de la Trail Running Race, una posición que ya había alcanzado con el bronce conquistado en El Paso 2022.