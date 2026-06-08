Cáritas Ribadedeva organiza una jornada solidaria para ayudar a personas desplazadas por los conflictos armados en el Congo

Cáritas Ribadedeva celebrará el próximo domingo su XX Jornada solidaria. Será a las dos de la tarde, en el polideportivo de Colombres, e incluirá una paella benéfica cuyos fondos se destinarán íntegramente a un proyecto de acogida para desplazados por los conflictos armados en la República Democrática del Congo, concretamente en la región de Uvira. El evento de solidaridad internacional, que ya se ha consolidado en el calendario local, busca paliar las necesidades más urgentes de 520 hogares que viven en esa zona del este africano.

La crisis congoleña hunde sus raíces en las luchas por el poder que estallaron tras la independencia de Bélgica en 1960. Desde entonces, las tensiones étnicas, las rivalidades políticas, la corrupción y la pugna por el control de los recursos naturales han alimentado un conflicto en el que operan actualmente más de un centenar de grupos armados. En Uvira, el proyecto de Cáritas atiende a familias extremadamente vulnerables: mujeres embarazadas o lactantes, menores no acompañados, ancianos, viudas y huérfanos que ejercen como jefes de hogar.

Consecuencias devastadoras

La invasión del grupo M23 en diciembre de 2025 ha agravado la situación. La mayoría de las personas asistidas dependen de familias de acogida o de instituciones caritativas y afrontan dos necesidades críticas: el acceso a alimentos y a artículos domésticos esenciales, entre ellos utensilios de cocina y sistemas de almacenaje de agua.

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El conflicto ha dejado consecuencias devastadoras, especialmente para los niños, víctimas de reclutamiento forzoso, tortura, asesinatos y violencia sexual. Además, ha disparado los casos de violencia de género. Las rutas de suministros bloqueadas, los saqueos a almacenes humanitarios y la destrucción de infraestructuras sanitarias y educativas han limitado gravemente la capacidad de respuesta sobre el terreno. Cáritas Ribadedeva subraya en su convocatoria que la solidaridad humanitaria es "el único motor capaz de cambiar el mundo".