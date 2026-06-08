Una carrera que también se puede leer: la "Ruta de la Reconquista" ya tiene su historia en papel

Durante años, la historia de la Media Maratón Ruta de la Reconquista sobrevivió en carpetas, clasificaciones, viejos carteles y fotografías guardadas casi como un tesoro analógico. Ahora, todo ese material toma forma de libro en "Ruta de la Reconquista, Historia de una media maratón, 1988-2025", una obra firmada por José Antonio Fernández "Toni" y Luis Alberto Salcines que nace con una voluntad muy precisa: que la memoria de una de las grandes citas deportivas asturianas no se disperse con el paso del tiempo. "Ya llevábamos tantas ediciones que corríamos el peligro de que se perdiera la información que teníamos de los primeros años", resume Fernández, fundador del Club Cangas de Onís Atletismo y durante 25 años máximo responsable de una organización levantada a base de insistencia, trabajo y archivo.

La idea del libro surgió cuando Toni Fernández terminó sus estudios de Historia y Patrimonio y sintió que, por fin, podía volver la vista atrás con calma. Lo que encontró fue una carrera con casi cuatro décadas de vida, mucho prestigio acumulado y una parte esencial de su pasado sostenida todavía por recortes de prensa, clasificaciones mecanografiadas y fotos antiguas. "Los primeros 10 o 15 años no había nada informatizado", recuerda. A ese rescate se sumó Luis Alberto Salcines, miembro del club desde la fundación y corredor presente en todas las ediciones celebradas, con el apoyo del archivo personal del propio Fernández, de documentación conservada por el club y de búsquedas pacientes en hemerotecas digitales.

El resultado no es solo un inventario deportivo. Es, sobre todo, una reconstrucción de la vida de una prueba que creció a la vez que un concejo y una forma de entender el atletismo popular. Cada capítulo del libro repasa una edición con datos de inscritos, llegados a meta, patrocinadores, podios, atletas locales, incidencias y anécdotas, a lo que se suman fotografías, carteles, textos de personas vinculadas a la carrera y una hemeroteca final que devuelve a primer plano cómo fue contada en cada época.

Un reto que nació entre amigos

El origen de todo se sitúa mucho antes de la primera salida. En los años ochenta, un grupo de jóvenes de Cangas de Onís que salía a correr por la zona empezó a compartir entrenamientos, comentarios y carreras fuera del concejo hasta que decidió dar un paso más y fundar un club. El Club Cangas de Onís Atletismo quedó constituido oficialmente el 16 de diciembre de 1986, con José Antonio Fernández Álvarez como presidente y una estructura todavía modesta, pero con ambición suficiente para mirar más allá de los cross ya organizados.

La propuesta de organizar una carrera de mayor entidad llegó, según el propio Fernández, de la mano de José María Carbajal, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA en Cangas. "Tenéis un club, ahora tenéis que subir un peldaño más y organizar una carrera, ¡podéis hacer una carrera a Covadonga!", recuerda Fernández. A partir de ahí surgió la idea de una media maratón y, con ella, un nombre que ya forma parte de la memoria deportiva asturiana. "Decidimos hacer una media maratón y, al ser a Covadonga, le pusimos 'Ruta de la Reconquista".

De 1988 a una cita emblemática

La primera edición se disputó el 11 de junio de 1988 entre Cangas de Onís y Covadonga, con el apoyo del Ayuntamiento, la Policía Local, comercios, empresas y buena parte del pueblo. Fernández la sigue recordando como una pequeña hazaña. "Para mí, aunque la primera vez solo terminaron 72, fue un exitazo porque los mejores atletas de Asturias, Cantabria y León se dieron cita aquí". Desde aquella mañana de sábado hasta hoy, la prueba fue afinando organización, ampliando recursos y ganando peso hasta convertirse, según sostiene orgulloso Fernández, en la media maratón con más ediciones consecutivas de Asturias y la tercera de España. "Empezamos con 72 corredores que terminaron la primera carrera, hasta los 1.500 que hay en esta última edición", explica Fernández.

El libro también presta atención a esas pequeñas escenas que ayudan a entender una trayectoria larga: el calor sofocante de algunas ediciones, las lluvias de otras, los regalos de productos de la comarca, la presencia de figuras como Abel Antón o Fabián Roncero y hasta episodios insólitos como la descalificación de varias atletas en la segunda edición por haber atajado antes de llegar a Corao. Son detalles que rebajan la épica sin restarle valor, porque recuerdan que la historia de la Ruta no se hizo solo con vencedores, sino también con voluntarios, jueces, vecinos, hosteleros y corredores anónimos.

Memoria

Quizás, la mayor virtud del libro esté en entender que la Ruta de la Reconquista nunca fue solo una carrera. Esa dimensión colectiva aparece ya en los comienzos del club, que nació con escuela de base, apenas 40 socios y una entrañable mezcla de entusiasmo y precariedad. "Luego fue una lucha constante, sacándola adelante muy humildemente y buscando patrocinadores", dice Fernández.

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Editado por el Club Cangas de Onís Atletismo en colaboración con el Ayuntamiento, el volumen se presentó el pasado 28 de mayo, en el Ayuntamiento de Cangas de Onís. Lo recaudado con la venta se destinará a la asociación "El ángel de Javi", que recauda fondos para el tratamiento del síndrome NEDAMSS. Con ese gesto final, el libro cierra el círculo: rescata una memoria colectiva y la pone, una vez más, a correr a favor de los demás.