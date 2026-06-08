Colombres consolida su ventaja al frente de la clasificación de la Liga asturiana de bolo palma

Colombres ha consolidado su ventaja al frente de la clasificación de la liga asturiana de bolo palma, tras vencer en la decimocuarta jornada con claridad, por 0-6, en su visita a Herrerías. Cué y Pancar, sus inmediatos perseguidores, no pasaron del empate en sus respectivos compromisos.

Los de Cué firmaron tablas (3-3) en su visita a La Cortina, mientras que Pancar obtuvo el mismo resultado en Póo ante una combativa La Mazuga. También concluyó en empate (3-3) el encuentro entre Miguel Purón y Peñamellera Baja. Por su parte, Bustio disfrutó de jornada de descanso.

En el encuentro aplazado correspondiente a la jornada 11, La Mazuga se impuso por 4-2 a Herrerías, resultado que permite a los de Póo alcanzar los 10 puntos y afianzarse en la zona media de la clasificación. En el conjunto cántabro destacó Laureano, que firmó una sobresaliente actuación al birlar una bola de siete, dos de seis y varias más de cinco.

Colombres lidera ahora la clasificación con 21 puntos, seguido por Cué y Pancar con 18. La Cortina suma 16 puntos, Bustio 12, La Mazuga 10, Peñamellera Baja 7, Herrerías 5 y Miguel Purón 5.

Próxima jornada

Jornada 15

Cué – Pancar

La Cortina – Miguel Purón

Peñamellera Baja – Bustio

Colombres – La Mazuga

Descansa: Herrerías

El encuentro entre Cué y Pancar centra la atención de la jornada, con dos aspirantes al título enfrentándose en un duelo que puede marcar buena parte de sus opciones al campeonato. La Cortina parte como favorita ante Miguel Purón, aunque los visitantes llegan reforzados tras sumar un valioso empate en la última jornada.

Peñamellera Baja y Bustio disputarán un encuentro importante para ambos conjuntos, con los visitantes buscando mantenerse en la zona alta de la clasificación. Por su parte, Colombres recibe a una La Mazuga que atraviesa un buen momento tras empatar con Cué y Pancar y vencer a Herrerías en el encuentro aplazado. Los líderes no lo tendrán fácil ante un rival que ha demostrado ser capaz de competir con los equipos de la zona alta.

Noticias relacionadas

El encuentro entre La Cortina y Miguel Purón será retransmitido en directo por Simancas Sport a través de su canal de YouTube.