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El inolvidable día en el que Juan Pablo II bajó de ver a la Santina en papamóvil

La visita del Papa polaco a Covadonga, de la que en agosto se cumplirán 37 años, dejó escenas memorables, como su llegada en helicóptero al antiguo campo de fútbol de Santa Cruz

Juan Pablo II, llegando en helicóptero a Cangas de Onís, el 20 de agosto de 1989.

Juan Pablo II, llegando en helicóptero a Cangas de Onís, el 20 de agosto de 1989. / J. M. CARBAJAL

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J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Dentro de nada, el próximo 20 de agosto, se cumplirán 37 años desde que Su Santidad Juan Pablo II puso pie en tierra en los antiguos terrenos del campo de fútbol Santa Cruz, feudo entonces del histórico Canicas Atlético Club, el Canicas AC, entidad deportiva representativa de Cangas de Onís. Aquello sucedió en torno a las ocho de la tarde de una veraniega jornada, en la vieja capital del Reino de Asturias. Juan Pablo II aterrizó en un imponente helicóptero sobre un césped que había sido, en parte, preparado con frases alusivas al Papa. Hoy en día, con el transcurso del tiempo, aquella zona ha cambiado sustancialmente. En la actualidad alberga un hotel, un coqueto parque infantil y las flamantes instalaciones de la piscina municipal de Cangas de Onís.

Una expedición llegada de Canarias a Cangas de Onís.

Una expedición llegada de Canarias a Cangas de Onís.

Precedió al aterrizaje del helicóptero súper puma de las Fuerzas Aéreas Españolas otro aparato similar en el que viajó el entonces Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón y Grecia. Allí le aguardaban, nada más bajarse de la escalerilla, la que fuera primera alcaldesa de Cangas de Onís, María del Pilar Díaz Junco, cargo que ocupó tras el fallecimiento del carismático Juan Antonio "Toño" Vega Díaz, así como también el párroco Luis Álvarez Suárez y don Gabino Díaz Merchán, Arzobispo de Oviedo, entre otras autoridades civiles y religiosas. Don Felipe y Juan Pablo II compartieron unos breves minutos de charla con los chavales infantiles del Cánicas AC, junto a directivos y técnicos, que estaban esperándolos.

Un grupo de polacos espera a Juan Pablo II en las calles de Cangas.

Un grupo de polacos espera a Juan Pablo II en las calles de Cangas.

La ciudad canguesa permaneció engalanada durante la visita y con incontables pancartas de bienvenida al Pontífice repartidas por todas las calles de la urbe, bien visibles durante las dos jornadas de la estancia del Santo Padre en el concejo. El Papa también giró excursión a los lagos Enol y la Ercina y durante su estancia fueron notorias las fuertes medidas de seguridad.

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Las fachadas de los edificios, con mensajes de bienvenida al Papa.

Las fachadas de los edificios, con mensajes de bienvenida al Papa.

El trayecto de ida desde las inmediaciones del campo Santa Cruz hasta el Real Sitio de Covadonga lo realizó Su Santidad a bordo de un vehículo Mercedes, cedido por la Casa Real; sin embargo, el de retorno, el 21 de agosto de 1989, lo realizó en el entonces llamativo papamóvil, en tanto recibía vítores de cientos de fieles y devotos, algunos de ellos llegados desde las mismísimas Islas Canarias y Cracovia (Polonia), a lo largo de su recorrido desde el Santuario mariano hasta Cangas de Onís.

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