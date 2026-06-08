Sabino Martínez, último presidente de la Asociación Riosellana de Turismo Rural (Aritur), que ha cesado su actividad: "El asociacionismo en el sector turístico se muere por el localismo y la falta de relevo"

La Asociación Riosellana de Turismo Rural (Aritur) ha echado el cierre tras más de dos décadas de existencia. Su último presidente, Sabino Martínez, que lleva 27 años al frente de un negocio familiar en Ribadesella, analiza las razones de la decadencia del movimiento asociativo en la comarca, ya que únicamente sigue activo un colectivo en el Oriente, la Asociación de Empresarios de la Comarca de los Picos de Europa, Incatur.

–Abrió su negocio en 1999, cuando el turismo rural empezaba a repuntar en el Oriente. ¿Cómo fueron aquellos comienzos?

–Tuvimos una grandísima suerte porque teníamos muchos conocidos y la voz se fue corriendo. Hubo unos años difíciles, sobre todo los cinco o seis primeros, porque es complicado empezar una empresa de cero con una inversión importante, pero lo supimos llevar bastante bien.

–Fue el último presidente de Aritur. ¿Cuándo entró en la asociación?

–Cuando abrí el establecimiento la asociación llevaba unos meses funcionando. Se creó en 1998 y estaba todo en pañales. Paco Ruisánchez, ya fallecido, fue el primer presidente. Él me dio la oportunidad de entrar, al principio como socio, y al cabo de dos años en una directiva nueva, como tesorero.

–¿Cuántos socios llegaron a tener y con cuántos han cerrado?

–Llegamos a tener unos 40, aproximadamente. Al final éramos veintipico. Aritur aglutinaba solo alojamientos de turismo rural: casas rurales, apartamentos y establecimientos de no más de veinte plazas. Ningún hotel del centro de Ribadesella. Hace unos diez años abrimos también a empresas de turismo activo del concejo.

Sabino Martínez en las instalaciones del hotel Camangu. / Ramón Díaz

–¿Por qué dejó de funcionar la asociación?

–Uno se hace mayor, empieza a ver cosas que no le llenan, la asociación menguaba y ya no tienes ganas de seguir. Dimos oportunidad a quien quisiera tomar el relevo. Se escribió una carta a los socios, pero nadie dio el paso. No hay relevo.

–¿Qué funciones cumplía Aritur en sus mejores momentos?

–Al principio teníamos pequeñas subvenciones del ayuntamiento. Íbamos a ferias, hacíamos folletos, llegamos a hacer mapas. Pero todo eso empezó a decaer. Acudir a ferias grandes como Fitur es como no estar. El Principado lleva su propio folleto y lo demás es institucional. Eso no nos vale para nada. La gente mira más internet, medios digitales. El papel se va acabando. Antes se veían mapas, ahora se mira el móvil.

–Hace entre 30 y 40 años hubo un movimiento asociativo muy importante en el Oriente ¿Qué ha pasado en el sector para que el asociacionismo haya desaparecido?

–Que no hay colaboración entre las asociaciones. Se intentó formar una asociación comarcal que englobara todo el Oriente. Porque cuando vas a vender tu destino a Berlín, por ejemplo, Ribadesella lo pueden conocer, Llanes también, pero si vas con todo, Picos de Europa, playas, Cabrales… lo vendes mucho mejor. Se intentó, pero por una razón u otra no se llevó a cabo. Estuve en muchísimas reuniones. Uno decía una cosa, otro decía otra… Después entraba la política, y todo quedaba en nada.

–¿El problema es el localismo?

–Nos absorbe muchísimo ser tan localistas. Emilio Serrano, ya fallecido, que era un visionario, lo dijo siempre: se vende mejor entre todos que uno solo. Tiene más fuerza. El Oriente aglutina la mayor parte del negocio turístico de toda Asturias. Si nos unimos, los políticos nos tienen que saludar cuando entremos; si vamos cada uno por su lado, no nos hacen caso. También hay gente que se toma la asociación como simplemente estar ahí, pero hay que implicarse. Yo llevaba muchos años implicándome y no veía reacción. Es una pena.

–¿Los políticos intentan controlar este tipo de colectivos o influir?

–En nuestro caso, no, pero hay que tener cuidado de que las directivas no se involucren en política, porque en este sector hay pareceres de todos los colores.

–¿Qué le parece la tasa turística que propone el Principado?

–No la veo mal. Lo que veo mal es cómo se pretende hacer. Tendría que ser global, en toda Asturias, no que un ayuntamiento la ponga y otro no. Aunque no creo que nadie deje de venir si se implanta la tasa; es ridícula, muy poco dinero.

–¿Cómo debería aplicarse la tasa, según usted?

–Para todos la misma y en toda Asturias. E involucraría a más sectores: no solo hoteles y casas rurales, también el turismo activo, que acoge a miles de personas, por ejemplo. Y sobre todo habría que controlar a las autocaravanas, que pernoctan donde les da la gana. Que haya áreas para autocaravanas, que paguen, como los demás visitantes. Desde 2020 eso está descontrolado totalmente.

–¿Son las viviendas turísticas competencia desleal?

–No. Cada cual tiene que vivir con lo tuyo. Si me ponen un hotel de 25 habitaciones delante, no me voy a echar a dormir. Tengo que intentar hacer mi trabajo lo mejor posible. El turismo rural es atención personalizada. Los pisos turísticos sí perjudican a la gente que quiere venir a vivir. Tendría que haber mucha más vivienda pública y la debería construir el sector público. Los ayuntamientos tienen terreno.

–¿Cómo ve el futuro del sector turístico en el Oriente?

–No lo veo mal. En los 27 años que llevo, el sector ha cambiado muchísimo. Antes hacíamos reservas por teléfono o por agencia; ahora ni oyes ni ves al cliente, reserva por internet. Somos muchísimo más internacionales gracias a internet y a plataformas como Booking. Es un fastidio pagar comisión, pero te traen gente.

–¿Es la desestacionalización la asignatura pendiente?

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–La desestacionalización en enero, febrero, marzo… es muy difícil, pero en mayo, junio, septiembre y octubre hay más ocupación cada año. El año pasado mayo fue bueno; este año, mejor. Junio también será mejor que en 2025. El futuro es bueno.