El alevín del Ribadesella CF campeón de la Llanes Cup

El conjunto de categoría alevín del Ribadesella Club de Futbol, dirigido por el técnico David Prieto, se hizo con el título de campeón de la Llanes Cup con un pleno de ocho victorias en otros tantos encuentros disputados. Además, tan solo encajaron un gol a lo largo de la competición. Reseñar igualmente que David Rodríguez Baragaño recibió el galardón al mejor porteo del citado torneo de fútbol-base, en su respectiva categoría.