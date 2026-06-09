Caravia retransmite en directo este martes la toma de posesión de Francisco José Llera Ramo de su plaza de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

El Ayuntamiento de Caravia habilitará en la tarde de este martes una pantalla gigante en la Casa de Cultura para que los vecinos puedan seguir en directo el acto de toma de posesión del nuevo académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Francisco José Llera Ramo, natural de este concejo.

El evento, organizado por la Real Academia, será a las 18:30 horas, y se podrá seguir de manera telemática mediante la retransmisión en directo por el canal de YouTube institucional: https://youtube.com/live/WDiH114uiYI?feature=share

Durante el acto, Francisco José Llera Ramo leerá su discurso de ingreso titulado “La Corona ante los retos de una democracia polarizada”. En nombre de la Corporación le contestará Emilio Lamo de Espinosa Michels de Champourcin.

Un orgullo para el concejo

La alcaldesa de Caravia, Salomé Samartino, ha animado a todos los ciudadanos a participar en este acontecimiento, al considerar que supone un orgullo para el concejo. El Ayuntamiento recuerda que la entrada a la Casa de Cultura es libre hasta completar aforo.

Francisco José Llera Ramo es catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Fundó y dirige el Euskobarómetro, un importante estudio sobre la realidad social y política del País Vasco iniciado en 1995.

Atentado frustrado en 2000

Fue viceconsejero del Gobierno Vasco y director del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) entre 1995 y 1998, y ha sido investigador visitante en la Universidad de Yale y "Catedrático Príncipe de Asturias" en la Universidad de Georgetown en Washington D.C., y presidente de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Federación Española de Sociología.

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Ha sido un referente en el estudio de la lucha contra el terrorismo, lo que le valió sufrir un atentado con paquete bomba frustrado en el año 2000. Por su labor, ha recibido la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil y la Insignia de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.