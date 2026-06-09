Las chicas del CV Cangas de Onís brillan en la fase final de los Juegos Deportivos de Vóley-Playa, en Rodiles

Cuatro parejas de oro (Irene y Cristina; Mariana y Jimena; Amelia y Alanah; Celia y Ari), así como otra de bronce (Aitana y Nadia), todas ellas del Club Voleibol Cangas de Onís, entidad deportiva que capitanea el técnico Dani Vega, fue en balance cosechado en los Juegos Deportivos de Vóley-Playa del Principado de Asturias, correspondientes a la actual temporada 2025/26, cuya fase final se desarrolló este pasado sábado, 6 de junio, en la playa de Rodiles (Villaviciosa)