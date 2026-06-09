Las chicas del CV Cangas de Onís brillan en la fase final de los Juegos Deportivos de Vóley-Playa, en Rodiles
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Cuatro parejas de oro (Irene y Cristina; Mariana y Jimena; Amelia y Alanah; Celia y Ari), así como otra de bronce (Aitana y Nadia), todas ellas del Club Voleibol Cangas de Onís, entidad deportiva que capitanea el técnico Dani Vega, fue en balance cosechado en los Juegos Deportivos de Vóley-Playa del Principado de Asturias, correspondientes a la actual temporada 2025/26, cuya fase final se desarrolló este pasado sábado, 6 de junio, en la playa de Rodiles (Villaviciosa)
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba más potente y barata del mercado: resultados de corte óptimos y larga vida útil