Colunga aprueba la ordenanza de tráfico con el voto a favor de Foro y la abstención de PSOE y PP: "Es un paso decisivo para modernizar la movilidad del concejo"

El equipo de gobierno de Colunga, liderado por el alcalde, José Ángel Toyos (Foro), logró sacar adelante en el último pleno ordinario celebrado dos iniciativas que juzga "fundamentales para el presente y el futuro del concejo": la aprobación definitiva de la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y el convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Ayuntamiento para el mantenimiento y mejora de los cauces fluviales.

Ambos acuerdos fueron aprobados gracias al voto favorable de Foro Colunga y a la abstención de los grupos de la oposición (PSOE y PP), permitiendo desbloquear dos actuaciones de gran relevancia para la gestión municipal y para el desarrollo de proyectos largamente esperados por los vecinos. José Ángel Toyos, destacó que la aprobación definitiva de las nuevas ordenanzas de tráfico supone "un paso decisivo para modernizar la movilidad del concejo y dotar al Ayuntamiento de una herramienta imprescindible para afrontar los retos actuales y futuros de un municipio con una importante actividad turística".

"Intenso trabajo técnico y político"

Las ordenanzas, cuya entrada en vigor queda pendiente únicamente de su publicación en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), son el resultado de un "intenso trabajo técnico y político desarrollado durante los últimos meses", según el equipo de gobierno. En este sentido, Toyos quiso agradecer expresamente la colaboración del concejal socialista Ángel Villa, que desde el pasado año trabajó junto al equipo de gobierno y a los servicios técnicos municipales para mejorar el texto y facilitar el consenso necesario para su aprobación.

"Colunga necesitaba una normativa propia, actualizada y adaptada a la realidad de nuestro concejo. Con esta aprobación damos respuesta a una demanda pendiente desde hace años y sentamos las bases para desarrollar proyectos fundamentales para la movilidad y la seguridad vial", señaló el Alcalde.

Plan de Movilidad Turística de Lastres

La aprobación de esta ordenanza permitirá además desbloquear uno de los proyectos estratégicos más importantes para el municipio: el Plan de Movilidad Turística Sostenible de Lastres, incluido dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Comarca de la Sidra". Hasta ahora, la puesta en marcha de varias de las actuaciones previstas se encontraba condicionada a la existencia de una regulación municipal específica que diera cobertura jurídica a las medidas contempladas en el proyecto.

Gracias a la nueva normativa, el Ayuntamiento podrá avanzar en la ejecución de actuaciones destinadas a mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y optimizar la gestión del tráfico y del estacionamiento en una de las localidades con mayor afluencia turística de Asturias.

Mejora de la bajada al puerto

Entre las medidas previstas figuran la mejora de la intersección entre la carretera AS-257 y la bajada al puerto, la implantación de sistemas inteligentes de regulación semafórica, la monitorización en tiempo real de la ocupación de los aparcamientos, la instalación de paneles informativos para orientar a los visitantes y la puesta en marcha de sistemas automatizados de control de accesos en la Calle Real, contribuyendo a proteger el casco histórico y favorecer una mejor convivencia entre residentes y visitantes.

Asimismo, el proyecto contempla la renovación de la señalización urbana y turística para facilitar la movilidad y mejorar la experiencia de quienes visitan la villa. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Colunga avanza hacia un modelo de movilidad más seguro, eficiente, accesible y sostenible, alineado con las necesidades actuales de Lastres y con los objetivos de mejora de la calidad de vida de los vecinos.

Actuaciones en el río Pivierda

Por otra parte, el Pleno aprobó también el convenio de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Colunga, un acuerdo que permitirá continuar desarrollando actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de los cauces fluviales del concejo. En virtud de este convenio, durante 2026 está prevista una actuación en el río Pivierda, a su paso por la localidad del mismo nombre, una intervención que contribuirá a mejorar la seguridad, prevenir incidencias y conservar adecuadamente el entorno natural.

Toyos destacó que la renovación de este acuerdo permite dar continuidad a una línea de colaboración institucional que está ofreciendo resultados positivos para los vecinos y para la protección del medio natural del concejo. "El trabajo constante, el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos útiles para Colunga son los que permiten sacar adelante proyectos que mejoran el día a día de nuestros vecinos.

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Con estas dos aprobaciones damos un paso importante para seguir modernizando el concejo y ofreciendo mejores servicios públicos", concluyó el Regidor. Subrayó asimismo que la aprobación de ambos acuerdos demuestra "la capacidad de gestión del equipo de gobierno para transformar proyectos en realidades, impulsar inversiones necesarias para el municipio y seguir construyendo un concejo mejor preparado para afrontar los desafíos del futuro".