El equipo infantil del Cacolas completa una temporada perfecta, tras ganar la Liga y la Copa de Asturias
Las jóvenes campeonas recibeieron un homenaje de los alcaldes de Caravia y Colunga tras su doblete y participaron en la Copa de España de clubes, en Murcia
El fútbol base femenino asturiano tiene un nombre propio: el equipo infantil del Cacolas, club que integra a jugadoras de los municipios de Caravia y Colunga, ha completado un curso inmaculado, al proclamarse campeón tanto de la Liga como de la Copa de Asturias en la temporada 2025/2026.
Un doblete que no ha pasado inadvertido para los alcaldes de ambos concejos, Salomé Samartino (Caravia) y José Ángel Toyos (Colunga), quienes organizaron una recepción oficial en el polideportivo colungués el pasado jueves, justo antes del comienzo del habitual entrenamiento del equipo. Samartino y Toyos entregaron una mochila a cada jugadora.
Pero el reto de estas campeonas no acabó ahí. Tras el doble triunfo regional, las jóvenes deportistas del Cacolas representaron a Asturias en la Copa de España de clubes de fútbol sala, que se disputó en Murcia.
Acudieron como el mejor conjunto asturiano de su categoría y se midieron en la fase de grupos a las campeonas de Andalucía (Ciudad de Cádiz PCD), Madrid (AD Alcorcón FS) y Murcia (Futsal Paulo Roberto). No lograron pasar a la fase final, pero el simple hecho de participar en la Copa de España ya representó un éxito para el club y para estas deportistas.
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