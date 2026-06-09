Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

El equipo infantil del Cacolas completa una temporada perfecta, tras ganar la Liga y la Copa de Asturias

Las jóvenes campeonas recibeieron un homenaje de los alcaldes de Caravia y Colunga tras su doblete y participaron en la Copa de España de clubes, en Murcia

Las jugadoras y los técnicos.

Las jugadoras y los técnicos. / A. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Ramón Díaz

Ramón Díaz

Caravia

El fútbol base femenino asturiano tiene un nombre propio: el equipo infantil del Cacolas, club que integra a jugadoras de los municipios de Caravia y Colunga, ha completado un curso inmaculado, al proclamarse campeón tanto de la Liga como de la Copa de Asturias en la temporada 2025/2026.

Un doblete que no ha pasado inadvertido para los alcaldes de ambos concejos, Salomé Samartino (Caravia) y José Ángel Toyos (Colunga), quienes organizaron una recepción oficial en el polideportivo colungués el pasado jueves, justo antes del comienzo del habitual entrenamiento del equipo. Samartino y Toyos entregaron una mochila a cada jugadora.

Las jugadoras del Cacolas.

Las jugadoras del Cacolas. / A. C.

Pero el reto de estas campeonas no acabó ahí. Tras el doble triunfo regional, las jóvenes deportistas del Cacolas representaron a Asturias en la Copa de España de clubes de fútbol sala, que se disputó en Murcia.

Noticias relacionadas

Acudieron como el mejor conjunto asturiano de su categoría y se midieron en la fase de grupos a las campeonas de Andalucía (Ciudad de Cádiz PCD), Madrid (AD Alcorcón FS) y Murcia (Futsal Paulo Roberto). No lograron pasar a la fase final, pero el simple hecho de participar en la Copa de España ya representó un éxito para el club y para estas deportistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  4. Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
  5. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  6. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  7. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero
  8. En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo

El equipo infantil del Cacolas completa una temporada perfecta, tras ganar la Liga y la Copa de Asturias

El equipo infantil del Cacolas completa una temporada perfecta, tras ganar la Liga y la Copa de Asturias

La Alcaldesa reta al Principado a reactivar ya Ecojove y compromete que el Ayuntamiento pagará los accesos

La Alcaldesa reta al Principado a reactivar ya Ecojove y compromete que el Ayuntamiento pagará los accesos

VOX pide explicaciones sobre la información de la Capitalidad Cultural de Oviedo trasladada a Europa: "Exigimos transparencia”

VOX pide explicaciones sobre la información de la Capitalidad Cultural de Oviedo trasladada a Europa: "Exigimos transparencia”

Las asociaciones vecinales de Mieres exigen una reforma del modelo de ayudas para asegurar la supervivencia de las entidades más pequeñas

Las asociaciones vecinales de Mieres exigen una reforma del modelo de ayudas para asegurar la supervivencia de las entidades más pequeñas

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el conjunto infantil para disfrutar del Mundial de Fútbol: de diseño resistente y cómodo

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el conjunto infantil para disfrutar del Mundial de Fútbol: de diseño resistente y cómodo

La apertura del colegio gijonés de Nuevo Roces traerá consecuencias: el Nicanor Piñole y el Noega afrontan una posible pérdida de unidades

La apertura del colegio gijonés de Nuevo Roces traerá consecuencias: el Nicanor Piñole y el Noega afrontan una posible pérdida de unidades

Así es el Atlético Central, rival del Caudal: el club de los hijos de José Manuel Soto y Carlos Herrera que reivindica el fútbol romántico y sueña con la Primera División

Así es el Atlético Central, rival del Caudal: el club de los hijos de José Manuel Soto y Carlos Herrera que reivindica el fútbol romántico y sueña con la Primera División

La Escuela Municipal de Música saca sus aulas a las calles de Oviedo con microconciertos de sus alumnos

La Escuela Municipal de Música saca sus aulas a las calles de Oviedo con microconciertos de sus alumnos
Tracking Pixel Contents