Iniciativa muy saludable en el mercado dominical de Cangas de Onís: controles de salud
Enfermeras del Centro de Salud cangués realizaron mediciones de la tensión arterial, glucosa, peso y otros indicadores relacionados con la salud cardiovascular
El mercado semanal de Cangas de Onís, más popular como "la plaza", en los soportales y aledaños del Palaciu Pintu, dispuso este primer domingo de junio, día 7, de un puesto en el que varias enfermeras del Centro de Salud cangués "estuvieron realizando controles de salud, como medición de la tensión arterial, glucosa, peso y otros indicadores relacionados con la salud cardiovascular", según comentó el alcalde José Manuel González Castro. "Iniciativas como esta son muy importantes para fomentar la prevención y el cuidado de nuestra salud. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del Centro de Salud de Cangas de Onís por su profesionalidad, cercanía y compromiso con los vecinos y vecinas", añadió el regidor.
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