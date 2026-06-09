Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

Iniciativa muy saludable en el mercado dominical de Cangas de Onís: controles de salud

Enfermeras del Centro de Salud cangués realizaron mediciones de la tensión arterial, glucosa, peso y otros indicadores relacionados con la salud cardiovascular

Las enfermeras junto al alcalde de Cangas de Onís.

Las enfermeras junto al alcalde de Cangas de Onís. / J. M. Carbajal

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El mercado semanal de Cangas de Onís, más popular como "la plaza", en los soportales y aledaños del Palaciu Pintu, dispuso este primer domingo de junio, día 7, de un puesto en el que varias enfermeras del Centro de Salud cangués "estuvieron realizando controles de salud, como medición de la tensión arterial, glucosa, peso y otros indicadores relacionados con la salud cardiovascular", según comentó el alcalde José Manuel González Castro. "Iniciativas como esta son muy importantes para fomentar la prevención y el cuidado de nuestra salud. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las trabajadoras y trabajadores del Centro de Salud de Cangas de Onís por su profesionalidad, cercanía y compromiso con los vecinos y vecinas", añadió el regidor.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
  2. Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
  5. Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
  6. El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
  8. Ya no quedan muchos escanciadores como él': Oviedo llora a Elías, el popular camarero fallecido en el accidente de Siero

Ni pasta de dientes ni vinagre: este es el remedio natural que debes aplicar sobre la piel para aliviar las quemaduras según los expertos

Ni pasta de dientes ni vinagre: este es el remedio natural que debes aplicar sobre la piel para aliviar las quemaduras según los expertos

El deporte adaptado hace cantera en Corvera: "Si no lo vives en primera persona es diferente"

El deporte adaptado hace cantera en Corvera: "Si no lo vives en primera persona es diferente"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el termo viral, clon de Stanley: de acero inoxidable y por solo 8,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el termo viral, clon de Stanley: de acero inoxidable y por solo 8,99 euros

Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial

Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial

El Ayuntamiento de Castrillón invertirá casi 100.000 euros en mejoras clave para el polideportivo y la piscina de Piedras Blancas

El Ayuntamiento de Castrillón invertirá casi 100.000 euros en mejoras clave para el polideportivo y la piscina de Piedras Blancas

El Principado invierte 630.000 euros en ampliar el sistema de saneamiento de San Esteban (Muros de Nalón)

El Principado invierte 630.000 euros en ampliar el sistema de saneamiento de San Esteban (Muros de Nalón)

Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: la última tendencia en cocina

Este sábado se esperan colas kilométricas en Aldi para conseguir la sartén de acero inoxidable más barata del mercado: la última tendencia en cocina
Tracking Pixel Contents