El PP acusa al alcalde de Ribadedeva de mentir en el conflicto sobre su sueldo: "Ha construido un relato plagado a afirmaciones falsas"

El Partido Popular (PP) de Ribadedeva ha salido al paso de las últimas declaraciones de Jorge Martínez, alcalde del municipio y lo acusa de haber vertido "al menos tres falsedades" para tratar de desviar la atención sobre la anulación, por dos veces, de su liberación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Los populares, que junto al PSOE han llevado a los tribunales la remuneración del regidor, sostienen que el mandatario ha construido un relato "plagado de afirmaciones falsas" en el que pretende presentar a la oposición como responsable de una situación generada "exclusivamente por su equipo de gobierno".

La polémica, que se remonta a julio de 2023, se ha intensificado después de que el TSJA anulara por segunda vez la liberación del alcalde. Martínez, de Juntos por Ribadedeva, ha recurrido ambas resoluciones ante el Tribunal Supremo, un movimiento que el PP considera "una huida hacia delante costeada por todos los ribadevenses". El regidor percibe 18.200 euros anuales por su dedicación exclusiva al 50 por ciento.

Un "sobresueldo" de más de 800 euros

El primer punto de desacuerdo señalado por los populares se refiere a las llamadas "dietas altas". Martínez ha manifestado que su propuesta inicial era que ningún concejal tuviera liberación y que todos cobraran 200 euros por asistencia a pleno, una opción que, según su versión, el PP habría aceptado inicialmente. El Partido Popular lo niega rotundamente. "Nunca las aceptamos", subraya.

Los populares explican que la oferta les fue comunicada en una reunión previa y que su respuesta fue que debía ser estudiada internamente. "Convertir esa respuesta en un supuesto respaldo es sencillamente faltar a la verdad", añaden. Según sus cálculos, ese sistema de retribución podría haber supuesto un "sobresueldo" de más de 800 euros mensuales para cada uno de los cuatro concejales del equipo de gobierno, al sumar asistencias a plenos, juntas de gobierno, comisiones y desplazamientos.

Mensajes que avalan la versión del PP

La segunda falsedad que atribuyen al Alcalde es la existencia de un acuerdo cerrado en agosto de 2023 para aprobar su liberación parcial. Martínez ha afirmado que en el pleno del 31 de agosto de 2023 llegó con un compromiso hablado con el PP para que su sueldo fuera de 1.300 euros mensuales en 14 pagas, pero que los populares votaron en contra en el último momento.

El PP desmiente tajantemente esa versión. Los populares afirman que la negociación fracasó porque el equipo de gobierno se negó a eliminar la Junta de Gobierno Local, un órgano que, según argumentan, el propio gobierno local ha acabado suprimiendo después al comprobar que ralentizaba el funcionamiento del Ayuntamiento. "Los hechos han terminado desmontando sus propios argumentos", sentencian. LA NUEVA ESPAÑA ha tenido acceso a los mensajes de WhatsApp que confirman la versión del PP.

"Llegaremos hasta el final"

La tercera acusación es quizá la más delicada. El Alcalde ha insinuado que la oposición condicionó la retirada de las acciones judiciales a su dimisión. El PP también lo niega con rotundidad. "Nunca ocurrió. Jamás hemos realizado semejante propuesta y es más, llegaremos hasta el final de esta situación pase el tiempo que pase", subrayan.

Los conservadores recuerdan que fue el propio regidor quien vinculó públicamente su continuidad en el cargo al resultado de los procedimientos judiciales durante un pleno, al afirmar: "Si en algún momento se me impone un delito yo dimito". Para el PP, trasladar ahora esa responsabilidad a la oposición es "un ejercicio de manipulación política impropio de quien ostenta la máxima representación municipal".

Llamamiento a la responsabilidad

Más allá del cruce de acusaciones, el PP critica la decisión del Regidor de recurrir al Tribunal Supremo mediante un recurso de casación que, alertan, será sufragado con dinero público. Al mismo tiempo, denuncian que Martínez amenaza con reclamar una indemnización por un supuesto enriquecimiento injusto. "Resulta sorprendente escuchar ahora discursos sobre gobernar sin cobrar cuando, paralelamente, se plantea exigir una compensación económica al Ayuntamiento desde la propia Alcaldía", ironizan los populares.

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El partido concluye su escrito con un llamamiento a la responsabilidad. Tras dos sentencias del máximo órgano judicial asturiano que han declarado nula la liberación del Alcalde, los populares consideran que lo razonable sería "asumir responsabilidades y actuar con humildad institucional". Frente a ello, denuncian la estrategia del regidor de intentar "desacreditar a quienes han ejercido legítimamente su derecho a acudir a la Justicia" y de difundir "una versión adulterada de los hechos". La última palabra será del Supremo.