La reparación y adecuación de las antiguas escuelas de Cortines en Llanes costará 22.748 euros

El Ayuntamiento de Llanes abordará próximamente la reparación y adecuación de las fachadas y diversos elementos exteriores e interiores del edificio de las antiguas escuelas de Cortines. Las obras han sido adjudicadas en 22.748 euros, con un plazo máximo de ejecución previsto de 4 meses.

Los trabajos se centrarán en la limpieza integral de la fachada para eliminar la vegetación adherida, así como en la posterior aplicación de una imprimación antimoho y dos manos de pintura al siloxano en color blanco. Además, está contemplada la limpieza de canalones y limas, el lijado y pintado de las carpinterías exteriores, y la pintura de la caja de la escalera.

Reunión con vecinos

En el interior, se aplicará pintura plástica lisa antimoho en aulas de planta baja, pasillos y baños, y se procederá a la reparación de paramentos. También se abordará el sellado perimetral de ventanas y encuentros con alféizares, la colocación de cordón polímero en el encuentro entre fachada y acera, la reparación de una puerta en planta baja y el suministro e instalación de una nueva puerta de acceso a la vivienda.

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El alcalde de Llanes, Enrique Riestra; el concejal de Obras, José Ramón Amor, y el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, mantuvieron este lunes un encuentro con Cristina Peral, María Meré y María José Perela, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de la Asociación de Vecinos "Valcabreru" de Caldueñu, para detallarles las obras que se ejecutarán en el inmueble.