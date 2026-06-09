La reparación y adecuación de las antiguas escuelas de Cortines en Llanes costará 22.748 euros
Los trabajos, que impulsa el Ayuntamiento, se centrarán en la limpieza integral de fachadas, la aplicación de pintura antimoho y la reparación de elementos interiores
El Ayuntamiento de Llanes abordará próximamente la reparación y adecuación de las fachadas y diversos elementos exteriores e interiores del edificio de las antiguas escuelas de Cortines. Las obras han sido adjudicadas en 22.748 euros, con un plazo máximo de ejecución previsto de 4 meses.
Los trabajos se centrarán en la limpieza integral de la fachada para eliminar la vegetación adherida, así como en la posterior aplicación de una imprimación antimoho y dos manos de pintura al siloxano en color blanco. Además, está contemplada la limpieza de canalones y limas, el lijado y pintado de las carpinterías exteriores, y la pintura de la caja de la escalera.
Reunión con vecinos
En el interior, se aplicará pintura plástica lisa antimoho en aulas de planta baja, pasillos y baños, y se procederá a la reparación de paramentos. También se abordará el sellado perimetral de ventanas y encuentros con alféizares, la colocación de cordón polímero en el encuentro entre fachada y acera, la reparación de una puerta en planta baja y el suministro e instalación de una nueva puerta de acceso a la vivienda.
El alcalde de Llanes, Enrique Riestra; el concejal de Obras, José Ramón Amor, y el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, mantuvieron este lunes un encuentro con Cristina Peral, María Meré y María José Perela, presidenta, secretaria y vocal, respectivamente, de la Asociación de Vecinos "Valcabreru" de Caldueñu, para detallarles las obras que se ejecutarán en el inmueble.
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