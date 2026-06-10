Cangas de Onís consolida su crecimiento económico con un aumento superior al 32% en la renta media durante la última década

Cangas de Onís continúa afianzando su posición como uno de los motores económicos y turísticos de Asturias. Durante los últimos años, el concejo ha experimentado una evolución económica positiva, reflejada en el incremento sostenido de la renta media de sus habitantes y en el fortalecimiento de sectores estratégicos como el turismo, el comercio, la hostelería y los servicios.

Los datos aportados por el Ayuntamiento, basados en fuentes oficiales, muestran una mejora significativa de la capacidad económica de las familias canguesas. La renta bruta media ha pasado de situarse en torno a los 18.200 euros en 2013 a superar los 24.100 euros en 2023, lo que supone un crecimiento superior al 32% en una década. Esta evolución sitúa a Cangas de Onís entre los concejos asturianos que han experimentado una transformación económica más notable durante este periodo de tiempo.

Apertura de nuevos negocios

"Detrás de estas cifras se encuentra una realidad cada vez más evidente: la consolidación de Cangas de Onís como uno de los principales destinos turísticos del norte de España", expone el alcalde, José Manuel González Castro (PP). El aumento constante del número de visitantes, la ampliación de la oferta hotelera y de restauración, la creación de nuevas empresas vinculadas al ocio, al turismo activo y a los servicios, así como el dinamismo del comercio local, han contribuido "de manera decisiva a generar riqueza y actividad económica en el municipio", añade.

La capacidad de atracción de Cangas de Onís no se limita únicamente al ámbito turístico. "En los últimos años, el concejo ha demostrado una notable capacidad para atraer inversión privada y fomentar el emprendimiento, favoreciendo la apertura de nuevos negocios y la modernización de numerosos establecimientos ya existentes. Esta tendencia ha permitido diversificar parcialmente la actividad económica y fortalecer el tejido empresarial local, incrementando la generación de empleo y las oportunidades para autónomos y pequeñas empresas, apunta el Regidor.

Desafíos pendientes

Además, la mejora de las infraestructuras, la promoción del patrimonio natural y cultural, y el posicionamiento de la marca Cangas de Onís como referente turístico han contribuido a reforzar la competitividad del concejo en un entorno cada vez más exigente.

Sin embargo, estos buenos resultados económicos no deben ocultar los desafíos que todavía afronta el municipio. El principal reto para los próximos años, tal y como reconoce el Alcalde, será "consolidar un modelo de crecimiento sostenible que permita mantener la actividad económica sin comprometer los recursos naturales y la calidad de vida que constituyen uno de los mayores atractivos del territorio".

Objetivo, fijar población

En este sentido, González Castro juzga "imprescindible" avanzar en políticas que favorezcan la fijación de población, especialmente entre los jóvenes, facilitando el acceso a la vivienda y promoviendo oportunidades laborales estables y de calidad. Del mismo modo, añade, será necesario "seguir apoyando la diversificación económica, impulsando nuevas actividades empresariales que complementen el peso del turismo y reduzcan la dependencia de la estacionalidad".

Otro de los objetivos prioritarios que se marca el equipo de gobierno es garantizar que el crecimiento económico se traduzca en una mejora efectiva del bienestar colectivo. El aumento de la renta media constituye "una noticia positiva, pero el verdadero éxito radica en que sus beneficios alcancen al conjunto del vecindario, fortaleciendo los servicios públicos, mejorando las infraestructuras, favoreciendo la cohesión social y ampliando las oportunidades de desarrollo personal y profesional", sostiene el Alcalde

Perspectivas favorables

Las perspectivas para los próximos años son "favorables". Cangas de Onís cuenta con una economía dinámica, una imagen consolidada como destino de referencia y una posición estratégica dentro de Asturias. Sobre esta base sólida, el concejo tiene la oportunidad de "seguir creciendo, atrayendo talento e inversión, generando empleo y construyendo un futuro más competitivo, sostenible y próspero para las próximas generaciones", comenta González Castro.

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"Los datos de la última década demuestran que Cangas de Onís avanza en la buena dirección. El desafío ahora consiste en transformar este crecimiento económico en un progreso compartido que permita seguir mejorando la calidad de vida de todos los cangueses y garantizar un desarrollo equilibrado y duradero en el tiempo", concluye el Alcalde.