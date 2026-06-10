El histórico Cánicas AC cierra una excelente temporada 2025/26: logra dos ascensos

Si hace escasas fechas el conjunto alevín del Cánicas AC celebraba por todo lo alto el ascenso a superior categoría como flamante campeón del Grupo I de la Tercera Categoría, bajo la dirección técnica de Manuel Peña Blanco, "Manu", por si fuera poco, invicto al ganar los 28 partidos del campeonato, algo que no se recuerda por estos lares, la guinda a la campaña 2025/26 la pondría el plantel cadete del histórico club de fútbol de Cangas de Onís al conseguir también ascender de Tercera a Segunda. Sin duda, broche de oro para la entidad deportiva que preside, actualmente, Ramón Gómez Chaso.

Este primer domingo de junio en el campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, con más de 600 aficionados -algunos llegados desde Gijón- en la vuelta del play-off de ascenso a la Segunda Categoría entre la AD Lloreda y el anfitrión Cánicas AC, se vivió un partido trepidante. El conjunto local debía remontar el adverso resultado de 2 goles a 5 ante los gijoneses del Lloreda B tras la confrontación de ida. Y bien que lo hicieron los "cachorros" del Cánicas, pues, en el tiempo reglamentario lograron endosarle 3 tantos a los forasteros (al descanso el marcador ya reflejaba un 2-0 para los locales, gracias al delantero Hugo Serrano Segovia, que perforó la portería rival en los minutos 3, 34 y 53).

Una afición entregada

Con la eliminatoria igualada (5-5) llegó el momento de la prórroga en la que se recortaron distancias los del Lloreda B, merced a Lionel Malzone, lo que parecía acabar con las ilusiones de los chavales de Cangas de Onís en su propio feudo y con una afición entregada y apoyando desde que empezó a rodar el esférico. Sin embargo, restando apenas unos minutos para culminarla fue Eduardo González Quintana quien batía al portero rival para poner en el simultáneo el resultado de 4 goles a 1, por lo que la eliminatoria volvía a estar igualada (6-6) ante el delirio de los chavales del Cánicas AC, dirigidos por Oliver San Feliz y Miguel Ángel Mateos, segundo entrenador.

Instantes después, con máxima tensión, llegaría el momento del lanzamiento de penaltis para saber quién sería el equipo que conseguiría, finalmente, el ascenso a la superior categoría. Y aquí emergió la figura del cancerbero local Manuel del Barrio que paró dos de las tres penas máximas lanzadas por los gijoneses; en tanto los de Cangas de Onís transformaron sus cuatro lanzamientos desde el punto fatídico, por lo que no fue necesario patear el quinto (4-1). A raíz de ese instante, explosión de júbilo de la hinchada "botija", llevando a hombros al guardameta local, y disfrutar junto a jugadores y cuerpo técnico del nuevo éxito de la entidad canguesa. Y no faltó el chapuzón en aguas del Sella, bajo El Puentón, para celebrarlo.

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Más de un siglo de historia

Haciendo un poco de historia, baste recordar que el primer partido del que tiene constancia del Cánicas AC fue el 27 de julio de 1924, en la finca conocida como "El Brao", en Llanes. Después, su feudo como local eran lugares como La Forestal, Caxidi o Gallinares, antes del mítico Santa Cruz –allá por el año 1947–, en la confluencia del Güeña con el Sella. Y, desaparecido el Santa Cruz, el Cánicas AC, así como todos sus equipos de categorías inferiores, vienen jugando desde hace varios lustros en el Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, en la zona de “Los Miyares”.