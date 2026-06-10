Llanes pone a punto todos los parques infantiles y varias áreas recreativas del concejo con vistas al verano
Las labores consistieron principalmente en la siega de los espacios ajardinados y en la limpieza y mantenimiento de las instalaciones
El Ayuntamiento de Llanes ha abordado a lo largo del último mes, labores intensas de mantenimiento y acondicionamiento en la totalidad de los parques infantiles de las diversas localidades del concejo, así como en algunas de las áreas recreativas existentes en el municipio.
Las labores, consistentes principalmente en la siega de los espacios ajardinados y en la limpieza y mantenimiento de las instalaciones, se han ejecutado sobre: el espacio frente a la iglesia de Tresgrandas; plaza de Buelna; parque infantil de Pendueles; bolera de Vidiago; escuela de Riegu; área recreativa de Peña Tú, en Puertas; parque infantil de San Roque; La Galguera; parque infantil y espacios verdes de Andrín; parque infantil y cancha polideportiva de Cué; parque infantil de Pancar; parque infantil y jardines de Po; parque infantil de la escuela de Parres; parque infantil de Porrúa; parques infantiles, y áreas ajardinadas de la playa, en Celoriu; parque infantil de Barru y áreas ajardinadas aledañas; parque infantil de Niembru; parque infantil de Valmori; parques infantiles de Posada y de Lledíes; Rales; parque infantil de Vibañu; parque infantil de Meré; parque infantil de Mestas; parques infantiles de Naves y Villah.ormes, y áreas recreativas de El Rinconín, en la villa de Llanes, y de La Vega de La Portiella.
Las actuaciones han sido ejecutadas por los Planes Municipales de Desbroce y de Limpieza, a través de la Concejalía de Pueblos, así como por el Taller de Empleo.
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