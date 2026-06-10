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Una sesión de cortometrajes asturianos clausura la temporada 2025/26 de la Cinemateca Ambulante de Colunga

El alumnado adulto de la Escuela de Teatro Viesqueswo estrena este sábado su montaje de fin de curso: "El seductor, o la moraleja del gusano herido y las hormigas

Representación teatral en la Sala Loreto de Colunga.

Representación teatral en la Sala Loreto de Colunga. / A. C.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Colunga

La Sala Loreto de Colunga acogerá este viernes 12, a las 19:00 horas, la última sesión de la temporada 2025/26 de la Cinemateca Ambulante, un proyecto que promueve la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, a través de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, en colaboración con diversos ayuntamientos, en este caso el de Colunga.

Cartel de las últimas sesiones de la Cinemateca Ambulante de Colunga.

Cartel de las últimas sesiones de la Cinemateca Ambulante de Colunga. / A. C.

La sesión lleva por título "Lo meyor de Llaboral Cinemateca Curtios. 10 años de curtios asturianos". Se proyectarán los siguientes cortometrajes: "No Jungle" (dirigida por Carmen Menéndez), "Ciruela de agua dulce" (de Roberto Canuto y Xu Xiaoxi), "El Diañu" (de Samuel Fernandi), "Beyond the Glacier" (de David Rodríguez), "Griele baila" (de Ana Izarzugaga) y "Vas a ser mi memoria siempre" (de Marina Munárriz).

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Cartel de &quot;El seductor&quot;.

Cartel de "El seductor". / A. C.

Montaje en la Sala Loreto

Por otro lado, el alumnado adulto de la Escuela de Teatro de Producciones Viesqueswo, con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Colunga, estrena su montaje de fin de curso en la Sala Loreto. Será el sábado 13, a las 19:00 horas, cuando se representará "El seductor, o la moraleja del gusano herido y las hormigas", historia basada en la película que en 1971 protagonizó Clint Eastwood. Una joya dramática que relata la ruptura de un mundo íntimo por la irrupción del deseo y la necesidad de la supervivencia.

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