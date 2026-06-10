Villanueva (Ribadedeva) reunirá a pintores de todas las edades en su certamen rápido el 4 de julio

Villanueva (Ribadedeva) acogerá el sábado 4 de julio la cuarta edición del Certamen de Pintura Rápida "Paisajes de Villanueva", una cita abierta a artistas de todas las edades que convertirá el pueblo en un taller de arte al aire libre. La convocatoria está impulsada por la Asociación de Vecinos Villanueva-Ribadedeva, con apoyo de empresas del concejo.

El certamen se celebrará en la plaza del pueblo, en un entorno rural con vistas a la sierra del Cuera que la organización quiere poner en valor a través de la mirada de los participantes. La iniciativa busca al mismo tiempo fomentar la creación artística contemporánea y dinamizar la vida cultural del municipio.

Bases del concurso

La temática de las obras será "Paisajes de Villanueva" y el estilo será libre. Se admitirán distintas técnicas pictóricas, incluidas impresiones, fotografías o collages, siempre que sean intervenidas por el autor in situ durante la jornada. Los participantes deberán aportar sus materiales y podrán trabajar sobre cualquier soporte, con la condición de que esté sujeto o respaldado por un elemento rígido para facilitar su exposición posterior.

La inscripción será gratuita y podrá formalizarse previamente mediante el formulario publicado en el perfil de Instagram de la asociación, @av.villanueva_ribadedeva, aunque también se permitirá apuntarse el mismo día del certamen o a través del correo electrónico: a.v.villanueva.ribadedeva@gmail.com

Jurado profesional

La valoración de los trabajos correrá a cargo de un jurado vinculado a las Bellas Artes formado por Ana García Ángulo y Luis Conde Arranz, doctores en Bellas Artes; Altea Baonza López, docente de arte y diseño; y Juan Llano Borbolla, crítico de arte y comisario, junto a un representante de la asociación organizadora. El fallo se basará en criterios de originalidad, técnica y fidelidad al paisaje local.

Premios y categorías

El certamen contará con una categoría general para mayores de 14 años y otra infantil para menores de esa edad. En la modalidad adulta se repartirán un primer premio de 500 euros, cuya obra pasará a formar parte de los fondos de la asociación, un segundo de 250 euros y un tercero de 100, además de tres accésits.

En la categoría infantil, la organización facilitará cartulinas selladas en el momento de la inscripción y los premios consistirán en lotes de material de dibujo y pintura. Si la participación de niños es alta y reúne edades muy diversas, el jurado podrá conceder dos galardones en ese apartado.

Programa de la jornada

La inscripción formal y el sellado de soportes se realizarán de 10.00 a 13.00 horas en la sede de la asociación, situada en las antiguas escuelas o casa concejo de la plaza del pueblo. Entre las 17.00 y las 18.00 horas se recibirán las obras terminadas y se abrirá la exposición pública en la plaza. A las 18.30 horas se leerá el fallo del jurado y se entregarán los premios, mientras que a partir de las 19.00 podrán retirarse los trabajos no premiados.

Noticias relacionadas

La jornada se completará con la participación de la escritora e historiadora Marta Huelves Molina, que presentará y firmará ejemplares de "Flor de agua", tercera entrega de su serie de novela negra protagonizada por la Inspectora Roldán y ambientada en Asturias.