Alumnos del instituto de Cangas muestran en un documental su experiencia Erasmus en Isla Reunión
La experiencia en el territorio francés en el océano Índico abrió horizontes al alumnado mediante inmersión lingüística, convivencia y trabajos compartidos
María Terente Nicieza
La Casa de Cultura de Cangas de Onís acogió este miércoles la presentación del documental elaborado por 21 alumnos de cuarto de ESO y primero de Bachillerato del IES Rey Pelayo sobre el intercambio desarrollado con el Lycée Mahatma Gandhi de Isla Reunión, dentro del programa Erasmus+. El acto sirvió para poner el broche final a una experiencia desarrollada a lo largo de todo el curso académico y abrió al público el resultado de un proyecto con marcado acento educativo, lingüístico y cultural.
Intercambio
El producto audiovisual recoge la experiencia vivida por el alumnado durante esta iniciativa internacional, que permitió al centro cangués estrechar lazos con el liceo de Isla Reunión, territorio francés situado en el océano Índico. La propuesta se enmarca en Erasmus+ y ha girado en torno al contacto directo con otra realidad educativa y social, con el francés como herramienta de comunicación y aprendizaje.
Formación
Más allá del viaje y de la propia estancia, el proyecto ha tenido una dimensión formativa amplia. La experiencia permitió a los estudiantes mejorar su nivel de francés, pero también ampliar horizontes y acercarse a otras culturas y formas de vida. En esa línea se expresó la directora del IES Rey Pelayo, Ana Sánchez, que definió la iniciativa como "una experiencia fabulosa y muy enriquecedora".
Trabajo final
La presentación del documental se suma además a otro de los productos finales del intercambio, una revista bilingüe en la que los propios alumnos recogen las experiencias vividas durante el viaje y los trabajos desarrollados en distintas localizaciones del destino. Tanto el audiovisual como esa publicación resumen el recorrido de un programa que ha combinado aprendizaje académico, convivencia y descubrimiento cultural.
Proyección local
El acto celebrado este miércoles en la Casa de Cultura permitió también trasladar al conjunto de la comunidad educativa y al concejo, el alcance de una iniciativa nacida en el aula pero con proyección internacional. De este modo, el IES Rey Pelayo cerró públicamente un Erasmus que deja como balance no solo materiales concretos, sino también una vivencia compartida que ha ensanchado la mirada del alumnado y con ello, ojalá, su capacidad para integrar la diversidad y entender el mundo.
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