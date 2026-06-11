La canguesa Cristina Márquez Báez, convocada con la selección asturiana cadete para el Campeonato de España de voleibol

La canguesa Cristina Márquez Báez, del Club Voleibol Cangas de Onís, ha entrado en la convocatoria definitiva -catorce jugadoras- que defenderán los colores de la selección autonómica cadete femenina en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, CESA-2026, del 25 al 28 de junio. El Nacional en categoría infantil y cadete se disputará este año en Lugo. El gran evento de las promesas del vóley nacional volverá a cerrar el curso voleibolístico en la considerada como la cita más relevante del calendario nacional en categorías de formación.

Andalucía venció en la categoría infantil masculino mientras Asturias logró hacer valer su condición de anfitrión para vencer en categoría femenina, mientras en la categoría cadete, Cataluña se proclamó en el torneo masculino y femenino, dentro del CESA que se celebró en las localidades de Avilés, Langreo y Corvera, en la comunidad autónoma del Principado de Asturias.

Una oportunidad única

Con esta designación, Galicia y Lugo continúan consolidándose como una sede de referencia para la organización de grandes eventos deportivos, reforzando su apuesta por el deporte base, la formación de nuevos talentos y la promoción del vóleibol a nivel estatal, siendo el CESA una oportunidad única para que los y las deportistas más jóvenes compitan al máximo nivel y continúen su proceso de crecimiento deportivo y personal.

Este evento contará con una infraestructura de primer nivel para dar respuesta a la alta exigencia competitiva, desplegando un total de 16 pistas de juego repartidas en 4 instalaciones deportivas estratégicas de la ciudad. Destaca especialmente el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, que albergará 9 de estas pistas, convirtiéndose en el gran centro neurálgico del torneo.

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Más de 3.000 personas movilizadas

Además de su valor deportivo, el Campeonato de España de selecciones autonómicas 2026 tendrá un importante impacto social, turístico y económico para la ciudad de Lugo y su entorno. La estimación del volumen de personas que moviliza este campeonato supera las 3.000 personas a lo largo de los días de competición. De ellas, alrededor de 1.300 corresponden a los integrantes de las distintas selecciones autonómicas, entre deportistas, cuerpos técnicos, delegados y personal federativo, a los que se suman más de 2.000 acompañantes, al tratarse de un evento de categorías inferiores.