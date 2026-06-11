Denuncian despidos "injustos" en la depuradora de Ricao (Cangas de Onís) y anuncian recursos en los tribunales

La concentración celebrada este jueves ante la EDAR de Ricao, en Cangas de Onís, reunió a trabajadores y representantes sindicales para exigir la readmisión de dos empleados despedidos y denunciar lo que consideran unos ceses injustos. La movilización, convocada por CC OO y CSI, sirvió también para visibilizar el malestar existente y anunciar que ambos casos serán recurridos judicialmente en busca de su nulidad.

Los dos afectados, Rogelio Junco y José A. Crespo, sostienen que "no fue justa la forma, ni los motivos" de sus despidos. Crespo explicó que la comunicación les llegó "por burofax y sin aviso previo". Rafael Pérez de la Sierra, de la Corriente Sindical de Izquierda, aseguró que los ceses se produjeron "justo con el fin de la subrogación y sin respetar los plazos de alegación".

Según relataron los propios trabajadores, el origen del conflicto se remonta a hace dos años, con la incorporación de una jefa de planta con la que, afirman, el ambiente laboral empeoró. Junco sostiene que desde entonces se han producido tres bajas voluntarias, un despido improcedente y los dos despidos actuales.

Los despedidos

En el caso de Rogelio Junco, de 59 años y con más de 19 años trabajados, la empresa le impuso sanciones que él alegó en su momento, aunque eso no evitó la carta de despido. Tanto el afectado como el sindicato consideran factible que su caso pueda acabar con una declaración de nulidad.

José A. Crespo, por su parte, aseguró que las faltas de servicio que se le atribuyen son "inexactas y no reales" y las achaca a "la visión sesgada de una persona". Tras casi veinte años en la empresa, también espera que su despido sea declarado nulo o, al menos, improcedente, lo que le permitiría acceder a una indemnización.

Sector y concesión

CC OO y CSI denunciaron estos despidos por parte de la empresa SAV y aprovecharon la protesta para advertir del deterioro de las condiciones laborales en el sector del agua. Los sindicatos hablaron de salarios bajos, carencias en jornada y seguridad y una pérdida creciente de estabilidad en el empleo, por lo que reclamaron un convenio autonómico y exigieron al Consorcio de Aguas que escuche directamente a las plantillas.

Noticias relacionadas

La protesta coincide además con la reciente renovación de la concesión de la explotación de la EDAR de Ricao, efectiva desde el 1 de junio. Una de las empresas que formaba parte de la anterior UTE continúa en la nueva adjudicación junto a otra firma, en una instalación integrada en el sistema de saneamiento del Sella y Piloña.