Comienza la "Semana grande" de las fiestas San Antoniu en Cangas de Onís: toda la programación al descubierto

Hace 94 años, el 9 de junio de 1932, se declaró el día 13 de junio como fiesta oficial en el concejo de Cangas de Onís y patrono a San Antonio de Padua, "San Antoniu, el Nuestru" para los vecinos, merced a un acuerdo de la Corporación municipal presidida en aquel entonces por el Constantino González y González, quien fuera alcalde entre 1931 y 1932, durante la Segunda República. Y, en el año 1998, con Miguel Ángel Villoria Noriega como alcalde, fue declarada "Fiesta de Interés Turístico Regional". Pero la devoción que profesan los cangueses al santo patrón está fuera de toda duda, desde tiempos inmemoriales.

Desde el pasado fin de semana, con el pregón de la joven canguesa Rebeca Santamaría Fernández, la vieja capital del Reino de Asturias está inmersa en la celebración de sus fiestas patronales, las cuales entran de lleno en la "Semana grande" y cuyo colofón será el próximo domingo, 21 de junio, con motivo de "La Jira", evento que tendrá lugar, tal como viene aconteciendo en las últimas ediciones, en el macropárking de El Lleráu, en las inmediaciones de la terminal de autobuses, donde se procederá al reparto del bollu preñau y la botella de vino a los socios, entre otras actividades.

Este viernes, "La joguera"

Antes, en la noche de este viernes, 12 de junio, en el robledal de los aledaños de la ermita de San Antoniu, en Cangues d’Arriba, tocará disfrutar de "La joguera". La verbena se iniciará a las 23:00 horas con la orquesta "Pontevedra" y el Dj Ethán Meré, aunque habrá un receso en la medianoche para proceder a prender la mecha del rozu. Mozos y mozas darán rienda suelta, tal como manda la tradición, saltando la "joguera", toda una ancestral costumbre por estos pagos. Posteriormente, se reanudará la verbena hasta bien entrada la madrugada.

Un grupo de botijos que portaron la imagen del santo en la procesión en una edición anterior de la fiesta. / J. M. Carbajal

El sábado y 13, "Dia grande" de San Antoniu, la descarga de voladores anunciará la efeméride a las 9.00 horas. Los más madrugadores, como es norma, asistirán a la misa en la capilla del santo (10:00 horas) y, de seguido, participarán en el descenso de la imagen en procesión hasta la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. En el templo, a las 12.00 en punto, se oficiará la misa solemne que, un año más, será cantada por el Coro Mixto "Peña Santa-Ramón A. Prada". Una vez finalizada, se iniciará la procesión de regreso del santo desde la iglesia, recorriendo las principales calles de la urbe, hasta la ermita en la que se le venera.

La Agrupación Folclórica "Picos de Europa" ofrecerá una actuación tras la subasta de los ramos y la quema del xigante. Habrá sesión vermú con de sidra asturiana en el citado robledal y, entrada la tarde, también romería. Al anochecer, comenzará la verbena de San Antoniu, de nuevo con la orquesta "Pontevedra" y el Dj Ethan Meré.

"La Jira" y fin de fiestas

El sábado 20, en la zona de la estación de autobuses, a las 23:00 horas, la orquesta "Cuarta Calle" y el Dj Suarezz protagonizarán la verbena de la víspera del día de La Jira. Y es que, el domingo, día 21 de junio, a partir de las 17:00 horas, se repartirán los bollos y las botellas de vino. Los responsables del bar de la fiesta dispondrán de mesas y sillas para organizar la merienda de La Jira en ese mismo lugar.

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Uno de los ramos ofrendados a San Antoniu en una edición anterior de la fiesta. / J. M. Carbajal

Ese mismo domingo, la orquesta "Nuevo Tango" y el Dj Suárezz amenizarán la última de las verbenas de San Antoniu. Eso sí, habrá un paréntesis musical para acercarse a El Puentón y disfrutar por todo lo alto de una colección de fuegos artificiales, que correrá a cargo de la leonesa Pirotecnia Pibierzo: un espectáculo a la vera del río Sella. A las 00:30 horas, volverá a reanudarse la verbena, que continuará hasta altas horas de la madrugada del lunes.