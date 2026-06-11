El documental "El día que nos llevaron al cine", del instituto de Arriondas, obtiene el primer premio de innovación docente de la Universidad de Oviedo

La Universidad de Oviedo ha distinguido con el primer premio en la categoría de Compromiso Social y Aprendizaje-Servicio el proyecto intergeneracional impulsado por el Instituto de Educación Secundaria El Sueve de Arriondas, que culminó con la grabación de un documental sobre la historia del cine en la localidad parraguesa.

El trabajo, titulado "El día que nos llevaron al cine: voces de ayer y de hoy en torno a la gran pantalla en Arriondas", fue reconocido dentro de los Premios Reconocimiento a la Innovación Docente 2026 (Premios RID-2026), organizados por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación con el apoyo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Recuperación de la memoria oral

El documental surgió a raíz de la lectura en el aula del libro homónimo de la escritora asturiana Paquita Suárez Coalla. Aquel texto, que narraba las vivencias de una niña en su primer viaje al cine, despertó tal interés entre los estudiantes que profesoras de inglés y lengua asturiana y literatura decidieron convertir la experiencia de aprendizaje en un proyecto de recuperación de la memoria oral.

Representantes el instituto de Arriondas. / IES El Sueve

Durante varias jornadas, los jóvenes grabaron y entrevistaron a usuarios de la residencia pública y del centro de día de Arriondas, recogiendo sus relatos sobre cómo vivían las proyecciones cinematográficas hace décadas. El resultado, dirigido por el realizador parragués Fran Longoria, incorpora además las intervenciones del cronista oficial de Parres, Fran Rozada, el alcalde Emilio García Longo, la cantante y actriz Lilián de Celis o los cineastas Alberto Pardo, entre otras figuras locales.

Entrega de premios

La entrega de premios tuvo lugar hace unos días, en las facultades de Geología y Formación del Profesorado de Oviedo. Al acto asistieron alumnos, familias, usuarios y personal del Centro Público de Residencias (CPR) de Arriondas, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Parres, el director del documental, las dos profesoras responsables y la propia Paquita Suárez Coalla, que acudió a la entrega, recién llegada de Nueva York.

La presentación del proyecto ante el jurado también sirvió como homenaje a Covadonga Bulnes y Manolo Larrea, dos colaboradores del documental fallecidos en las últimas semanas a los que se dedicó el tráiler proyectado durante la defensa: ella había aportado su testimonio y él había cedido fotografías históricas de los antiguos cines del concejo.

Contentos y satisfechos

"Todos estamos muy contentos y muy satisfechos con el trabajo realizado", declaró la profesora de Lengua Inglesa, Desiré Fernández, quien destacó que el galardón "pone en valor la necesidad de este tipo de propuestas: si no recogemos los testimonios de nuestros mayores, se pierden". La alegría por el primer premio se trasladó al CPR y al instituto, que además ha recibido una insignia como centro innovador reconocido.

El proyecto se inscribe en una edición de los Premios RID-2026 que ha reunido 76 iniciativas procedentes de todas las etapas educativas, desde infantil hasta la universidad. El certamen, que alcanza este año su primera convocatoria bajo esta denominación, busca visibilizar prácticas pedagógicas innovadoras que transforman el aula y que, como en este caso, conectan el aprendizaje con su entorno social más inmediato.

Implicación comunitaria

Los organizadores destacan el carácter transversal y la implicación comunitaria como rasgos distintivos de las experiencias galardonadas. Una usuaria del CPR, que acudió a recoger el premio en representación de todas las personas mayores que participaron, manifestó su esperanza de que este reconocimiento abra la puerta a nuevas colaboraciones entre el instituto y el centro residencial.

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Pendiente aún de organizar una celebración conjunta más amplia que permita volver a proyectar el largometraje a aquellos residentes que no pudieron verlo en su momento, el éxito del documental evidencia cómo una lectura en el aula puede convertirse, apenas unos meses después, en un ejercicio colectivo de preservación de la memoria.