Emotivas ceremonias de graduación de alumnos de Bachillerato, cuarto de la ESO y ciclos formativos en Infiesto
El centro piloñés ha celebrado junto al profesorado y las familias el fin del ciclo para el alumnado de Secundaria y ha despedido a los que finalizan esta etapa escolar
María Terente Nicieza
El IES de Infiesto ha celebrado las graduaciones que ponen el broche final a un curso más de trabajo intenso. Por un lado, el pasado viernes se graduó el alumnado que concluye sus estudios de Bachillerato, y Ciclo Formativo de Grado Medio y abandona el centro y, este miércoles ha tenido lugar la graduación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria que, en su mayoría, continuará los estudios en el instituto.
Han sido dos ceremonias muy emotivas, llenas de nervios, de sonrisas y también de alguna lágrima entre los asistentes: el alumnado, el profesorado y las familias. Se ha felicitado a los protagonistas del evento y se les ha recordado la importancia que la formación y el estudio tienen en la vida presente y futura de todas las personas. El alcalde de Piloña, Iván Allende Toraño, ha sido testigo de excepción de ambas ceremonias en las que destacó la valía de la juventud del municipio piloñés.
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