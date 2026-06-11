Escoba de Platino 2026 para Llanes en un certamen que reconoce la excelencia en la gestión de residuos, limpieza urbana y sostenibilidad a nivel nacional e internacional.

El Ayuntamiento de Llanes ha recibido la Escoba de Platino 2026, la máxima distinción del concurso que organiza la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATEGRUS). El galardón, recogido por el alcalde Enrique Riestra y el teniente de alcalde Juan Carlos Armas, en el pabellón de IFEMA de Madrid durante la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente, reconoce la renovación total de la maquinaria del servicio de limpieza viaria del concejo asturiano.

Este certamen, que se celebra cada dos años desde 1987, evalúa los proyectos presentados por su impacto técnico, social, económico y ambiental, y cuenta con el respaldo de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA). El jurado ha valorado especialmente la incorporación de vehículos sostenibles y eficientes, algunos de ellos cien por cien eléctricos, así como las mejoras en las frecuencias de prestación de los servicios y la ampliación de las zonas de actuación.

Un contrato de 10,5 millones

Entre los puntos fuertes del proyecto, destaca el nuevo baldeo mecánico de alta presión en zonas de ocio nocturno, un refuerzo que se aplica tanto en temporada baja como en los meses de mayor afluencia turística. El reconocimiento llega tras un proceso de modernización que el Ayuntamiento puso en marcha con la adjudicación, en 2024, de un nuevo contrato de limpieza viaria por un periodo de diez años y un importe de 10,5 millones de euros. Ese contrato ha permitido sustituir prácticamente la totalidad de los equipos existentes.

La nueva maquinaria incluye, entre otros elementos, una barredora de aspiración de dos metros cúbicos con tercer brazo, una decapadora de agua caliente a alta presión, una autobaldeadora de alta presión, un camión cisterna de ocho metros cúbicos, vehículos auxiliares de barrido eléctricos y varias desbrozadoras y sopladoras también eléctricas.

Maquinaria y efectivos

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, explicó durante la gala que este impulso a la limpieza viaria se ha concretado en el nuevo contrato, el cual incorpora maquinaria y efectivos. "Este galardón viene a reconocer la labor que en los últimos años se ha desarrollado desde este equipo de gobierno municipal para la mejora de la limpieza de la villa y del concejo", declaró Riestra.

Un momento de la entrega de premios, en IFEMA. / A. L.

Por su parte, el teniente de alcalde, Juan Carlos Armas, detalló algunos de los equipos más novedosos, como la baldeadora de alta presión, la decapadora o la barredora de aspiración, y subrayó que las mayores frecuencias en los barridos y baldeos, tanto en temporada alta como el resto del año, han supuesto una mejora notable en el servicio.

Barrido manual

Las modificaciones introducidas desde julio de 2024 afectan a numerosos puntos del concejo. En el casco urbano, se ha aumentado el barrido manual en temporadas baja y media: dos itinerarios, como los de la avenida de Las Gaviotas o el barrio de San José, han pasado de tres a seis veces por semana. En zonas periféricas como La Llavandera, La Raizona o La Portiella se ha implantado un servicio de barrido manual con vehículo eléctrico y agua a presión con una frecuencia de tres veces por semana.

También se han incorporado mejoras en localidades costeras como Celoriu y Nueva, donde se ha añadido personal de refuerzo y nuevos baldeos mecánicos, así como en doce pueblos del área rural, entre ellos Parres, Villah.ormes, Porrúa o Po, que hasta ahora no contaban con este tipo de prestaciones.

Satisfacción del equipo de gobierno

Llanes ya había obtenido en ediciones anteriores una Escoba de Plata y una Escoba de Oro, por lo que este galardón completa su trayectoria en el certamen de ATEGRUS. El equipo de gobierno municipal ha mostrado su satisfacción por un premio que, a su juicio, consolida al concejo como referente en limpieza viaria, gestión medioambiental e innovación en los servicios municipales.

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El contrato vigente, que se extenderá hasta 2034, prevé mantener y actualizar los equipos a lo largo de su duración, con el objetivo de sostener las frecuencias alcanzadas y extender progresivamente el modelo a otras zonas del concejo que aún no disponen de estos medios.