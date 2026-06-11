Una inversión de 304.918 euros repara los daños causados por un incendio forestal de 2023 en el monte Cuesta de Coya y Ques, en Piloña

Las obras de acondicionamiento de un tramo de 4,5 kilómetros de la pista que conecta Puente de Miera, en el concejo de Piloña, con La Muriosa, situada en la majada de Biforcos, ya en el límite con Nava supone una inversión de 298.400 euros. El proyecto persigue un doble objetivo: mejorar el acceso de vehículos y maquinaria agrícola a los pastizales de la zona y facilitar la comunicación entre los dos municipios limítrofes a través del paraje de Les Praeres. El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos, ha visitado este jueves las obras.

No se trata de una actuación aislada. El Principado ha destinado a Piloña cerca de 1,5 millones de euros desde 2023 en distintas líneas de trabajo que abarcan desde la repoblación forestal hasta la prevención de incendios o la renovación de equipamientos ganaderos. Entre esas partidas destaca la inversión de 304.918 euros para reparar los daños causados por un incendio forestal en 2023 en el monte de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, especialmente en el sector de Beroñes. Allí se ha repoblado con Pinus pinaster una superficie de 32,81 hectáreas, se ha construido un cierre de 6.347 metros, se han adecuado 6,7 kilómetros de pistas forestales y se han aplicado tratamientos selvícolas en otras 13,24 hectáreas de pinar.

Apuesta por el futuro de los montes

Marcos ha explicado durante su recorrido que cada euro invertido en repoblación y gestión selvícola representa una apuesta por el futuro de los montes. Según ha indicado, estas obras ayudan a fortalecer las masas forestales, generar paisajes más resistentes frente a los incendios y reforzar la seguridad de las poblaciones. La recuperación de la superficie forestal, ha añadido, protege el suelo frente a la erosión y favorece tanto la fijación de dióxido de carbono como la emisión de oxígeno y la producción de madera.

Por la izquierda, Javier Vigil, Marcelino Marcos e Iván Allende, este jueves. / P. A.

El titular de Medio Rural ha aprovechado la visita para recordar que la mejora de infraestructuras rurales es uno de los compromisos recogidos en el Pacto por el Medio Rural firmado el pasado mes de febrero con amplios sectores de la sociedad, incluidos la patronal y las organizaciones sindicales agrarias. "Esta actuación favorece el trabajo diario de las explotaciones ganaderas y contribuye a fijar población con unas infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades del territorio", ha valorado Marcos.

Convenios con 74 concejos

En el capítulo de prevención de incendios, el Consejero ha señalado que a lo largo de la presente legislatura se han distribuido 18 millones de euros a través de convenios con 74 concejos. Esos fondos sirven para reforzar los servicios básicos, apoyar la actividad ganadera y forestal y aumentar la seguridad y la calidad de vida en el medio rural.

En el caso concreto de Piloña, el municipio ha recibido 395.899 euros que han permitido, entre otros fines, reformar infraestructuras rurales y de apoyo a la ganadería. A esa cantidad se suman 152.782 euros para actuaciones de defensa contra incendios y otros 137.900 para acondicionar pistas y equipamientos ganaderos en Pandoles, Llivis, Collau y el Sueve. También se han instalado mangas ganaderas en Valles y Tallada, Pandoles, Sellón y Treslafuente, y actualmente se está planificando una intervención en el acceso a Les Cabañes.

Un millón de euros

Más allá de las partidas específicas, la Consejería ha movilizado más de un millón de euros en el concejo en obras de infraestructuras rurales, conservación de espacios públicos y gestión forestal sostenible. A la pista de Biforcos se suman la renovación del mobiliario del área recreativa de La Pesanca, la reparación de la balsa de repoblación El Requexu en el puerto del Sueve, y diversas intervenciones de repoblación forestal y tratamientos selvícolas en Montiquín, Cuesta Cayón, Beroñes y el propio monte de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques.

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Todas estas actuaciones, junto con la dotación asignada al convenio con el Consistorio para prevención de incendios, elevan la inversión global de Medio Rural en Piloña a cerca de 1,5 millones desde 2023.