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Nuevo cierre total al tráfico rodado durante seis horas del puente de Ribadesella

Durante la ejecución de los trabajos, el lunes 15, se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente

El puente de Ribadesella, en obras.

El puente de Ribadesella, en obras. / M. T.

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Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ribadesella

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado un nuevo corte total al tráfico rodado con motivo de los trabajos de rehabilitación estructural y funcional del puente sobre el río Sella, situado en el kilómetro 3 de la carretera N-632, en la villa de Ribadesella. El proyecto cuenta con una inversión total de 7,74 millones de euros (IVA incluido).

Para la ejecución de estos trabajos será necesario este nuevo corte total del tráfico el lunes 15, durante seis horas, de 9:00 a 15:00, para modificar la configuración del corte de carril y colocar la plataforma para los servicios afectados.

Itinerario alternativo

Se habilitará un itinerario alternativo a través de la autovía del Cantábrico (A-8) entre los enlaces de Lloviu, en el kilómetro 319, y Pandu/Bones, en el kilómetro 326. Durante este periodo se permitirá el paso peatonal sobre el puente.

Obras en el puente de Ribadesella.

Obras en el puente de Ribadesella. / M. T.

Durante el resto de las jornadas se mantiene el corte de carril con paso alternativo en ambos sentidos, de forma ininterrumpida, de lunes a domingo, regulado por semáforos.

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Los trabajos contemplan ampliar el tablero de 8,96 a 13,15 metros, incluyendo una acera más ancha (4,20 metros) y un carril bici. El puente sobre la ría del Sella es el nexo terrestre que conecta las dos orillas de la villa de Ribadesella.

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